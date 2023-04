Tekcapital salue le dépôt d'un brevet pour des lunettes axées sur le ChatGPT par une société dans laquelle elle a investi

(Alliance News) - Tekcapital PLC a noté mercredi qu'Innovative Eyewear Inc, dans laquelle elle détient une participation de 67 %, a déposé un brevet pour des lunettes intelligentes dotées de ChatGPT, un système d'intelligence artificielle soutenu par Microsoft Corp.

"Le système logiciel couvert par la demande de brevet se concentre sur un ou plusieurs appareils intelligents, qui peuvent inclure des lunettes intelligentes, qui fonctionnent avec des chatbots tels que ChatGPT. L'application inventive peut fournir un outil efficace pour obtenir une réponse souhaitée de la part d'un ou de plusieurs chatbots", a déclaré Innovative Eyewear, qui détient les droits exclusifs de la marque de lunettes Lucyd.

Harrison Gross, directeur général d'Innovative Eyewear, a déclaré : "Nous pensons être la première entreprise de lunettes intelligentes à offrir une accessibilité vocale par intelligence artificielle (en attente de brevet) sur des lunettes équipées de Bluetooth. Avec notre nouvelle application Lucyd, nous continuons à rendre les lunettes plus flexibles et plus intelligentes que jamais".

Les actions de Tekcapital ont augmenté de 9,1 % à 18,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

