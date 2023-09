(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Corcel PLC - Société d'exploitation minière et de développement des ressources minérales basée à Londres avec des intérêts en Angola et au Brésil - A reçu un avis de conversion de 100 000 GBP de notes de prêt en cours de ses prêteurs, YA II PN Ltd et Riverfort Global Opportunities PCC Ltd, en 25 millions d'actions au prix de 0,004 GBP.

Lansdowne Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière axée sur la mer Celtique septentrionale - Fournit une mise à jour concernant la procédure d'arbitrage dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie en ce qui concerne la demande d'engagement de bail de Barryroe. Les conseillers juridiques de Lansdowne, Ashurst LLP, ont envoyé une nouvelle lettre au gouvernement irlandais pour lui rappeler que si l'Irlande ne s'engage pas à tenter de régler le différend à l'amiable, elle manquera à ses obligations en vertu de l'article 26, paragraphe 2, du traité sur la charte de l'énergie. Le 14 août, l'Irish State Solicitors Office accuse réception de cette lettre. Le 18 septembre, Lansdowne reçoit une lettre du bureau des avocats de l'État irlandais. Cette lettre réfute l'allégation de Lansdowne selon laquelle l'Irlande a enfreint les dispositions du TCE, mais indique qu'elle serait disposée à prendre en considération les propositions de réunion avec un représentant du ministère de l'Environnement, du Climat et de la Communication. La Commission prévoit d'examiner la lettre en détail et pourrait solliciter une telle réunion. Le directeur général, Steve Boldy, a déclaré : "Nous avons toujours espéré que cette affaire puisse être réglée à l'amiable et nous continuerons à chercher à y parvenir, mais comme la période de trois mois s'achève aujourd'hui, la porte est également ouverte pour nous permettre d'aller de l'avant avec une procédure d'arbitrage formelle.

Argos Resources Ltd - exploration pétrolière et gazière dans les îles Falkland - Confirme que le gouvernement des îles Falkland a donné son accord au transfert des intérêts de la licence de production PL001 d'Argos dans le bassin des îles Falkland du Nord, et qu'Argos et JHI Associates Inc travaillent maintenant à la finalisation de l'accord d'acquisition de la licence dans les jours à venir. Si cet accord est conclu avant l'assemblée générale et que les résolutions proposées à l'assemblée sont dûment adoptées, la société sera mise en liquidation volontaire immédiatement après l'assemblée, dans le cadre du processus prévu pour permettre la distribution des actifs excédentaires aux actionnaires. Elle explique qu'en supposant que la liquidation se déroule le 22 septembre, l'annulation sera traitée et les actions de la société ne seront plus admises à la négociation sur l'AIM à compter du 26 septembre. D'autres informations seront communiquées le 25 septembre.

Cizzle Biotechnology Holdings PLC - Développeur de diagnostics basé à Londres - Cizzle et Bio-Techne Corp, annoncent des progrès dans l'évaluation d'anticorps monoclonaux spécifiques pour le biomarqueur de cancer CIZ1B de Cizzle. La société Notes a achevé avec succès un programme d'évaluation visant à déterminer la faisabilité de l'utilisation de la plate-forme western simple de ProteinSimple (une marque de Bio-Techne) pour la détection à haut débit du biomarqueur du cancer CIZ1B, qui pourrait être utile dans la détection du cancer du poumon à un stade précoce. Allan Syms, président exécutif, commente : "Nous sommes très heureux de travailler avec Bio-Techne, un leader mondial dans le domaine des solutions bioscientifiques. Nous pensons que la plateforme Simple Western est parfaitement adaptée à notre développement d'un test à haut débit pour la détection du biomarqueur CIZ1B de la société".

JTC PLC - Fournisseur de services aux clients institutionnels et privés basé à Jersey - Iain Johns, chef de groupe des services aux clients privés, vend 75 000 actions au prix global de 7,391 GBP chacune, pour une valeur de 554 325 GBP.

Tekcapital PLC - Société d'investissement en propriété intellectuelle basée à Londres - annonce que sa société de portefeuille Microsalt Ltd a annoncé un partenariat avec Weijohn Farms Group qui utilisera MicroSalt pour sa gamme de noisettes fraîches Sorbatto. Tekcapital détient 97% du capital social de MicroSalt Ltd et 78% de MicroSalt Inc, sa filiale américaine.

Sportech PLC - exploitant de bars sportifs et de salles de paris d'Édimbourg - envoie une circulaire aux actionnaires concernant l'assemblée générale du 5 octobre. Explique que la circulaire est liée à la proposition d'annulation de l'admission des actions de Sportech sur l'AIM, au réenregistrement en tant que société à responsabilité limitée et à l'adoption de nouveaux statuts annoncés le 11 septembre. Elle ajoute que la résolution d'annulation et la résolution de réenregistrement requièrent le soutien de 75 % des actionnaires.

