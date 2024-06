(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des changements de directeurs et de gérants de sociétés cotées à Londres annoncés lundi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

Corre Energy BV - Société de stockage d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert basée à Groningen, aux Pays-Bas - Le président Frank Allen a l'intention de se retirer lors de la prochaine assemblée générale annuelle à l'expiration de son mandat de trois ans. Corre indique que cette décision est due à d'autres engagements professionnels. Jusqu'à ce que de nouveaux changements soient annoncés, Rune Eng, membre non exécutif du conseil d'administration, assurera l'intérim. Allen est président de Corre depuis avant son introduction en bourse en 2021 et "a supervisé la phase initiale de croissance de Corre Energy, y compris la réalisation d'étapes commerciales clés et d'activités de collecte de fonds". Le directeur général Keith McGrane ajoute : "Notre objectif reste de faire progresser l'intérêt significatif des investisseurs pour la société et d'accélérer nos activités... Pour ce faire, notre conseil d'administration va maintenant assurer la transition pour soutenir notre prochaine phase de croissance et nous sommes impatients de faire des annonces en temps voulu concernant la nomination de nouveaux dirigeants et cadres supérieurs."

----------

Stelrad Group PLC - Fabricant de radiateurs basé à Rotherham, en Angleterre - Annette Boren, directrice financière, quittera ses fonctions "par consentement mutuel", à compter du 30 juin. Mme Boren, qui a rejoint l'entreprise en novembre de l'année dernière, quittera la société le 12 juillet. La société nomme Leigh Wilcox, directeur financier du groupe, au poste de directeur financier par intérim, à compter du 1er juillet. Wilcox, qui a été promu directeur financier en décembre 2021, travaille chez Stelrad depuis 2012. Déclare qu'elle entamera le processus de nomination du successeur permanent de Boren en temps voulu. Le président Bob Ellis remercie Mme Boren pour ses "contributions positives" et déclare qu'elle "part avec nos meilleurs vœux pour ses projets futurs", ajoutant que la "connaissance approfondie de l'entreprise et les relations solides au sein de l'équipe de direction de M. Wilcox seront inestimables alors que nous continuons à diriger l'orientation commerciale et stratégique du groupe".

----------

Skillcast Group PLC - Société de logiciels et de contenus d'apprentissage en ligne basée à Londres - Embauche James Saralis en tant que directeur non exécutif indépendant à compter du 1er juillet. Saralis est actuellement PDG de NAHL Group PLC, un fournisseur de services de marketing grand public axé sur le marché des services juridiques basé à Kettering, en Angleterre. Saralis a rejoint NAHL en tant que directeur financier en janvier 2018, et a été promu PDG en août 2021. Skillcast indique qu'il "a joué un rôle déterminant dans le développement stratégique et opérationnel de NAHL" en tant que directeur financier, et qu'il "possède une riche expérience à la fois opérationnelle et du marché AIM".

----------

Tekmar Group PLC - Fournisseur de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore, basé à Darlington, en Angleterre - Nomme Richard Turner au poste de PDG, à compter du "début du mois de septembre". M. Turner quitte son poste de PDG de Geoquip Marine AG, qu'il occupait depuis octobre 2022, et "possède une expérience considérable en tant que PDG dans le secteur de l'énergie offshore, y compris l'énergie éolienne offshore, et une solide expérience dans la conduite d'une croissance rentable dans le cadre de ces fonctions". L'actuel PDG, Alasdair MacDonald, occupera le poste d'administrateur exécutif pendant six mois à partir de septembre, avant de devenir administrateur non exécutif. En tant que directeur exécutif, M. MacDonald "soutiendra la transition du PDG et la création de valeur par le biais d'efforts organiques et de fusions et acquisitions". Le directeur non exécutif Steve Lockard est nommé président avec effet immédiat. David Wilkinson, administrateur indépendant principal, a déclaré : "Les changements annoncés aujourd'hui donnent aux investisseurs une idée claire de l'équipe de direction qui conduira la prochaine étape de la croissance de Tekmar et représentent l'aboutissement d'une stratégie pluriannuelle du conseil d'administration visant à stabiliser Tekmar et à positionner le groupe en vue d'un succès durable. Nous avons l'ambition claire de construire une société leader dans le domaine des plateformes de services éoliens offshore et, en tant que conseil d'administration, nous restons résolument concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie de création de valeur au profit de tous les actionnaires".

----------

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.