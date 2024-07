(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

itim Group PLC - fournisseur de solutions logicielles pour la vente au détail - Signature d'un contrat de cinq ans d'une valeur de plusieurs millions de livres avec Assai Atacadista, le plus grand grossiste brésilien, qui compte plus de 300 magasins. Ce contrat "significatif" fait suite à l'annonce récente de l'extension des activités d'Assai dans plusieurs régions, ce qui renforcera encore sa présence sur le marché. Dans le cadre de cet accord, Assai s'appuiera sur la solution d'optimisation des prix et des promotions Unify d'itim pour affiner ses stratégies de prix et renforcer sa compétitivité. itim indique qu'Unify est actuellement utilisé par 20 détaillants dans le monde et par 6 des 10 premiers détaillants brésiliens. "L'exécution de ce contrat est conforme aux prévisions financières de l'entreprise pour l'exercice en cours", indique l'entreprise.

Tekmar Group PLC - Fournisseur de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore, basé à Darlington, Angleterre - Convient avec Barclays Bank PLC d'un renouvellement de ses facilités bancaires existantes. La facilité de prêt commercial existante reste à la disposition de Tekmar, la prochaine date de révision annuelle étant fixée à juin 2025. Cette facilité, d'un montant maximum de 4 millions de livres sterling, peut être tirée sur les paiements des fournisseurs et est fournie avec le soutien de UK Export Finance. En outre, le prêt de 3 millions de livres sterling pour interruption d'activité liée au Coronavirus est prolongé de 12 mois, jusqu'en octobre 2025. Ceci complète le renouvellement de la facilité existante et des accords de financement du groupe.

Deltex Medical Group PLC - fabricant de systèmes de surveillance de la circulation sanguine - déclare que le chiffre d'affaires pour le semestre clos le 30 juin est de 1,06 million de livres sterling, stable par rapport à l'année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a été positif pendant deux mois au cours du premier semestre, et l'entreprise s'attend à une amélioration continue au cours du second semestre.

Deltex se dit confiant pour le reste de l'année. Le président Nigel Keen déclare : "Nous avons bien progressé au cours du premier semestre dans la vente et la création d'un pipeline pour le nouveau système TrueVue au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, nombre de nos partenaires de distribution européens ayant acheté les nouveaux moniteurs et commencé à faire des démonstrations cliniques à leur clientèle".

Technology Minerals PLC - société de recyclage de métaux pour batteries basée à Londres - déclare que l'opération d'achat du reste du capital social émis de Recyclus progresse avec de nouvelles interactions avec la Financial Conduct Authority. Technology Minerals s'était fixé pour objectif de soumettre le prospectus à l'approbation des actionnaires avant la fin du mois de juin 2024, mais le processus a pris plus de temps que prévu, car la société continue de travailler sur la procédure et de répondre aux questions posées par la FCA. D'autres itérations du prospectus ont été soumises à l'examen et la société informera le marché des progrès réalisés en temps voulu. Par ailleurs, Recyclus a commencé à mettre en place une nouvelle unité de décharge et de démantèlement des batteries Li-ion sur son site de Wolverhampton.

Aura Energy Ltd - société d'exploration de minéraux à énergie propre axée sur le développement du projet d'uranium Tiris en Mauritanie - Fait le point sur les activités de développement du projet d'uranium Tiris en Mauritanie, en Afrique de l'Ouest. Nomme Jan Booyse, directeur de projet pour l'Afrique de l'Ouest, et sa société, Project EQ, pour diriger le développement du projet Tiris. Nomme Kenmore Mine Consulting pour réaliser une étude d'optimisation du plan de mine et Lycopodium pour superviser une étude d'optimisation et d'amélioration du projet. En outre, Knight Piesold Consulting sera chargé de superviser le forage des ressources en eau dans l'abondant bassin de Taoudeni, situé à proximité.

Fusion Antibodies PLC - société de recherche sous contrat basée à Belfast, qui fournit des services de découverte, de conception et d'optimisation d'anticorps thérapeutiques au marché de la santé - Met l'accent sur la dynamique du premier trimestre de l'exercice financier en cours se terminant le 31 mars 2025.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre, qui s'élève à environ 522 000 GBP, a plus que doublé par rapport aux 241 000 GBP de l'année précédente. Elle fait état d'un pipeline de ventes solide et régulier, avec un carnet de commandes au 30 juin d'environ 700 000 livres sterling. Le directeur général, Adrian Kinkaid, a déclaré : "Nous sommes sur la bonne voie et nous respectons le plan. Il est particulièrement encourageant de constater l'amélioration continue des taux de reconnaissance des revenus, qui sont soutenus par de nouvelles commandes et des travaux en cours. Cela valide notre stratégie et nous met sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs et faire en sorte que Fusion ne soit pas seulement durable, mais devienne l'entreprise prospère qu'elle mérite d'être."

IntelliAM AI PLC - société de logiciels - Achève l'acquisition de 53 Degrees North Engineering Ltd.

Altona Rare Earths PLC - société d'exploration et de développement de ressources axée sur l'Afrique - Suite à l'annonce faite en juin, un actionnaire existant a souscrit 4 000 GBP supplémentaires. Au total, cela porte le montant levé à 1,3 million de livres sterling, dont 394 000 livres sterling de fonds propres et 900 000 livres sterling de facilités de crédit. En outre, Altona et Ignate African Minerals Ltd ont convenu de prolonger la période d'exclusivité de l'accord d'option jusqu'au 17 juillet.

Eco Buildings Group PLC - Groupe de construction et de logement basé à Londres - Achève et vend son premier bâtiment complet. Note : ceci fait suite à l'annonce récente d'une mise à niveau vers une production entièrement automatisée dans son usine de fabrication de panneaux à Durres, en Albanie. Cela permet à l'entreprise de produire des panneaux à un rythme plus élevé et à un coût plus bas que prévu. Le directeur général, Sanjay Bowry, déclare : "La construction et la vente de notre premier bâtiment complet à un client en Albanie constituent une étape importante pour Eco Buildings".

