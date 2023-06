L'action Tekmar s'envole, la perte intermédiaire se réduisant grâce à une hausse du chiffre d'affaires

Tekmar Group PLC - fournisseur de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore basé à Darlington, en Angleterre - affiche un chiffre d'affaires de 17,7 millions de livres sterling pour le semestre clos le 31 mars, soit une hausse de 36 % par rapport aux 13,0 millions de livres sterling de l'année précédente. La perte avant impôts se réduit de 44 %, passant de 3,2 millions de livres sterling à 1,8 million de livres sterling, tandis que la perte d'exploitation diminue de 45 %, passant de 3,1 millions de livres sterling à 1,7 million de livres sterling. Pour l'avenir, l'entreprise prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité au niveau du bénéfice ajusté avant intérêts, dépréciation et amortissement pour l'exercice en cours, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions de livres sterling, dont plus de 90 % sont déjà garantis.

Alasdair MacDonald, président-directeur général, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir conclu avec succès le processus d'examen stratégique, d'accueillir SCF en tant que partenaire stratégique très complémentaire et de renforcer considérablement le bilan grâce à la levée de fonds que nous avons réalisée en avril".

En outre, Tekmar promeut Leanne Wilkinson au poste de directrice financière et de directrice exécutive, avec effet immédiat. Elle a rejoint la société en 2022 en tant que directrice financière de Tekmar Energy. Depuis décembre 2022, elle est directrice financière par intérim après la démission de Derek Bulmer.

Cours actuel de l'action : 10,6 pence l'unité, en hausse de 15 % mercredi matin à Londres

Evolution sur 12 mois : +36%.

