Les filiales de Tekmar remportent d'importants contrats pour un total de 10 millions de GBP

(Alliance News) - Tekmar Group PLC a déclaré mardi que ses filiales Pipeshield International Ltd et Subsea Innovation Ltd ont obtenu plusieurs contrats importants.

Les actions de Tekmar ont augmenté de 34% à 17,80 pence par action mardi matin à Londres.

Le fournisseur de technologies et de services pour les marchés de l'énergie offshore, basé à Darlington, en Angleterre, a déclaré que Pipeshield avait remporté un certain nombre de contrats auprès d'un entrepreneur d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction offshore pour proposer des matériaux de support et de protection des pipelines pour les projets de construction sous-marine au Moyen-Orient.

La société a déclaré que les projets, qui devraient être livrés au cours du premier semestre 2023, ont une valeur combinée de 8 millions de livres sterling.

Les produits seront fabriqués dans les bases d'approvisionnement régionales de la société à Damman, en Arabie Saoudite, et à Doha, au Qatar.

Le directeur général de Pipeshield, Steven Howlett, a déclaré : "Ces contrats contribuent à consolider notre position au Moyen-Orient et créent une base pour une nouvelle expansion régionale soutenant notre stratégie de croissance.

"Je félicite l'équipe d'avoir décroché ces projets, qui témoignent de notre expertise en matière d'ingénierie sous-marine et de gestion de projet, ainsi que de notre capacité de fabrication et de chaîne d'approvisionnement locales."

Subsea Innovation a remporté un important contrat de conception et de construction d'un système de lancement et de récupération clé en main sur mesure. Tekmar a déclaré que cela "s'appuie sur la vaste expérience de Subsea Innovation dans la production de systèmes LARs", le contrat comprenant la construction du cadre A, du treuil avec des jeux de tambours interchangeables, de l'unité de puissance hydraulique et du cadre de transport.

Tekmar a déclaré que le contrat s'élève à environ 2 millions de livres sterling et qu'il devrait être achevé d'ici décembre.

Dave Thompson, directeur général de Subsea Innovation, a déclaré : "L'attribution de ce contrat renforce encore notre position de leader dans le secteur et soutient la croissance continue de notre entreprise. Nous sommes ravis de travailler sur ce projet et de fournir des résultats exceptionnels à notre client."

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

