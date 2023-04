Tekmar conclut le processus de vente après avoir décroché un financement

Tekmar Group PLC - fournisseur de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore basé à Darlington, en Angleterre - annonce qu'à la suite d'un investissement initial de 4,3 millions de livres sterling réalisé par SCF Partners et Steve Lockard, d'un placement et d'une proposition de vente au détail de 2,1 millions de livres sterling aux actionnaires, ainsi que d'une facilité de prêt convertible de 18 millions de livres sterling accordée par SCF, l'examen stratégique de la société a pris fin. En outre, cela met un terme à la procédure de vente officielle. En conséquence, Tekmar n'est plus considérée comme étant dans une "période de proposition" telle que définie par le comité des offres publiques d'achat.

Explique le financement décroché grâce à ce processus, renforce considérablement le bilan, fournissant des fonds de roulement pour soutenir la croissance, ainsi que des capitaux importants en cours pour stimuler la croissance transformationnelle à la fois organiquement et par le biais d'acquisitions ciblées et complémentaires.

"Nous sommes convaincus que nous saurons saisir les opportunités significatives qui s'offrent à nous sur nos marchés principaux pour renforcer notre position dans l'industrie", déclare la société.

Cours actuel de l'action : 10,00 pence, en baisse de 2,4 % jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 73 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

