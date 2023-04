Tekmar propose une offre de vente au détail pour lever 1,0 million de GBP

(Alliance News) - Tekmar Group PLC a annoncé lundi une proposition de vente au détail par le biais d'un bookbuild pour lever jusqu'à 1,0 million de livres sterling grâce à l'émission de 11,1 millions d'actions nouvelles à 9 pence chacune.

La semaine dernière, le fournisseur de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore, basé à Darlington, en Angleterre, a annoncé un investissement séparé par SCF-IX LP et Steve Lockard via une souscription de 47,5 millions d'actions au prix d'émission pour lever 4,3 millions de livres sterling, ainsi qu'un prêt convertible d'un montant maximum de 18 millions de livres sterling.

Elle a également annoncé un placement de nouvelles actions ordinaires par le biais d'une construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels existants, afin de lever jusqu'à 7,3 millions de livres sterling.

Lundi, elle a précisé que l'offre au détail ne faisait pas partie du placement et que la réalisation du placement n'était pas subordonnée à la réalisation de l'offre au détail.

Les actions de Tekmar étaient en hausse de 5,9 % à 9,00 pence chacune à Londres lundi après-midi. La société a une capitalisation boursière de 5,5 millions de livres sterling.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

