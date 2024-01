Tekmar Group plc est un fournisseur de technologies et de services basé au Royaume-Uni. L'activité principale de la société et de ses filiales est la conception, la fabrication et la fourniture de technologies de stabilité et de protection sous-marines, y compris les services d'ingénierie sous-marine associés, sur les marchés mondiaux de l'énergie offshore, principalement l'éolien offshore. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de cinq filiales principales : Ryder Geotechnical Limited, AgileTek Engineering Limited, Subsea Innovation Limited, Tekmar Energy Limited et Pipeshield International Limited. Ryder Geotechnical Limited fournit des services de conception et de conseil en géotechnique, notamment la conception de fondations de structures offshore, l'évaluation des géorisques et l'évaluation de l'acheminement et de l'enfouissement des câbles sous-marins. AgileTek Engineering Limited est une société de conseil en ingénierie sous-marine. Subsea Innovation Limited conçoit, fabrique et fournit des équipements et des technologies utilisés sur le marché de l'énergie offshore.

Secteur Construction et ingénierie