Tekmar Group plc est un fournisseur britannique de technologies et de services destinés aux marchés de l'énergie offshore. L'activité principale de la société et de ses filiales comprend la conception, la fabrication et la fourniture de technologies de stabilité et de protection sous-marines, y compris les services d'ingénierie sous-marine associés, opérant sur les marchés mondiaux de l'énergie offshore, principalement l'éolien offshore. La société collabore avec ses partenaires pour fournir des solutions d'ingénierie durables qui permettent la transition énergétique. Par l'intermédiaire de ses divisions Offshore Energy et Marine Civils, elle fournit une gamme de services d'ingénierie et de technologies pour soutenir et protéger les parcs éoliens offshore et d'autres actifs énergétiques offshore et infrastructures marines. Ses capacités comprennent la conception et l'analyse géotechniques, la simulation et l'analyse technique, la conception et la construction d'équipements sur mesure, la technologie de protection sous-marine et la technologie de stabilité sous-marine. Elle dessert les marchés des télécommunications et des interconnexions.

Secteur Construction et ingénierie