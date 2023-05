Tekmar signe un contrat de 5 millions de livres sterling pour des produits de protection des câbles

(Alliance News) - Tekmar Group PLC a annoncé mercredi avoir signé un nouveau contrat "significatif" d'une valeur totale de plus de 5 millions de livres sterling.

La société basée à Darlington, en Angleterre, est un fournisseur de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore. Elle fournit une gamme de services d'ingénierie et de technologies pour soutenir et protéger les parcs éoliens offshore et d'autres actifs énergétiques offshore et infrastructures marines.

Selon les termes du contrat, Tekmar concevra et fournira son produit phare, le système de protection des câbles Génération 10, ainsi que les accessoires associés. Ces unités seront fabriquées dans les installations du groupe à Newton Aycliffe, où Tekmar utilisera ses capacités internes d'analyse sous-marine pour soutenir le projet.

Les travaux devraient commencer cette année et la livraison est prévue pour 2024.

"Ce contrat contribue à consolider notre solide position sur le marché en pleine croissance de l'éolien offshore et témoigne de nos solides capacités d'ingénierie internes, qui nous permettent de répondre aux exigences complexes des clients en matière d'ingénierie et d'optimiser et de réduire les risques des projets. Elle reflète également la solidité de nos relations de travail avec les développeurs de projets et les principaux partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes impatients d'aider nos partenaires à mener à bien ce projet", a déclaré Alasdair Macdonald, directeur général de Tekmar.

Les actions de Tekmar s'échangeaient 8,3 % plus haut à 9,75 pence l'unité à Londres mercredi matin.

