TELA Bio Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de matériaux de renforcement des tissus pour la reconstruction des tissus mous. Elle propose un portefeuille de produits et de solutions pour les soins dans la réparation des hernies, la reconstruction de la paroi abdominale et la chirurgie plastique et reconstructive. Son portefeuille de produits, la matrice tissulaire renforcée OviTex (OviTex), est utilisée pour la réparation des hernies ventrales et la reconstruction de la paroi abdominale, la réparation des hernies inguinales et la réparation des hernies hiatales. Sa matrice tissulaire renforcée OviTex PRS (OviTex PRS) répond aux besoins de la chirurgie plastique et reconstructive. Son produit OviTex PRS est conçu pour être utilisé en implantation afin de renforcer les tissus mous en cas de faiblesse chez les patients nécessitant une réparation ou un renforcement des tissus mous en chirurgie plastique et reconstructive. Ses filiales comprennent TELA Bio Limited.