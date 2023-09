TELADOC HEALTH INC a nommé Eric Evans au conseil d'administration de la société. M. Evans, actuellement directeur général et administrateur de Surgery Partners, Inc. basé à Brentwood, TN, est un cadre reconnu dans le domaine des soins de santé et des hôpitaux, qui possède une grande expérience de la direction d'organisations complexes opérant à l'intersection des soins et de la technologie. M. Evans rejoint le conseil d'administration à la suite du départ à la retraite du sénateur William Frist, M.D., en début d'année, et fera partie du comité de rémunération du conseil d'administration.

Surgery Partners est l'un des principaux opérateurs d'établissements chirurgicaux et de services auxiliaires, avec plus de 180 sites dans tout le pays. Au cours de son mandat, qui débutera début 2019, M. Evans a fait évoluer l'entreprise en ajoutant 29 nouvelles installations nettes à son portefeuille, en augmentant les revenus de plus de 50 % et les bénéfices de plus de 70 %, ce qui a entraîné une croissance de la capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards de dollars. Avant de rejoindre Surgery Partners, M. Evans était président des opérations hospitalières chez Tenet Healthcare, responsable de 68 hôpitaux de soins aigus, de 161 établissements affiliés à des hôpitaux et de plus de 2 200 prestataires employés.

Il est titulaire d'une licence en gestion industrielle de l'université de Purdue et d'un MBA de la Harvard Business School. C'est un privilège de rejoindre le conseil d'administration de Teladoc Health et de partager mon expérience de près de vingt ans dans le domaine des soins de santé intégrés, a déclaré M. Evans. J'admire Teladoc Health depuis des années et j'ai été le témoin direct de la façon dont l'entreprise a réinventé la prestation de soins de santé pour des millions d'employeurs, de plans de santé, de gouvernements et d'individus.

Je me réjouis de collaborer avec mes collègues du conseil d'administration et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction dirigée par Jason Gorevic pour écrire le prochain chapitre de l'évolution de l'entreprise.