Tele Columbus AG est une société basée en Allemagne et active dans le secteur des télécommunications et de la télévision par câble. La société propose la télévision par câble (TV) analogique, la télévision numérique, l'accès à Internet et la téléphonie par câble à large bande. Le service proposé par la société comprend des chaînes câblées numériques, une ligne téléphonique ou un forfait Internet. Il est également possible de choisir un double forfait où le client combine un forfait téléphone et Internet ou un forfait Sky Haute Définition (HD). Les offres sont disponibles à Berlin, dans le Brandebourg, en Saxe, en Saxe-Anhalt, en Thuringe, en Saxe et dans certaines parties de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Secteur Services intégrés de télécommunications