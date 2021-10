Tele2 : Credit Suisse réitère son conseil sur le titre

Credit Suisse n'indique pas de modification sur ses prévisions de revenus et d'EBITDAaL avant l'annonce des résultats du 3ème trimestre.



' Tele2 reste notre meilleur choix pour les pays nordiques '. L'analyste maintient son conseil Surperformance sur le titre et son objectif de prix de 158 SEK par action.



' Tele2 publie ses résultats du troisième trimestre 2021 le 20 octobre. Nous nous attendons à ce que l'activité promotionnelle reste faible et à ce que les hausses des prix de Telia/Tele2 continuent de bénéficier à l'ARPU ' indique l'analyste.



' Au niveau de l'EBITDA, les prévisions pour 2021 impliquent un ralentissement au second semestre après un premier semestre fort ' rajoute Credit Suisse.



