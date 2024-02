Tele2 AB figure parmi les principaux opérateurs de télécommunications européens. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de télécommunications à destination des utilisateurs finaux (71,5%) : prestations de téléphonies fixe et mobile, d'accès à Internet, de transmission de données et de diffusion de télévision par câble ; - vente d'équipements de télécommunication (19,9%) ; - prestations de services de télécommunications à destination des opérateurs télécoms (8,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (78,4%), Lituanie (12,3%), Lettonie (6,1%) et Estonie (3,2%).

Secteur Services de télécommunications sans fil