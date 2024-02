(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* La Banque d'Irlande s'effondre suite à des prévisions plus faibles que prévu

* Le français Iliad prend une participation de 1,3 milliard de dollars dans le suédois Tele2

* Les actions de Zealand Pharma augmentent grâce aux résultats d'un essai clinique sur les maladies du foie

* Les données sur l'inflation dans la zone euro et aux Etats-Unis sont au centre de l'attention cette semaine

26 février (Reuters) - Les actions européennes ont reculé lundi, plombées par la baisse des valeurs liées aux matières premières, alors que les investisseurs attendent les principales données sur l'inflation attendues cette semaine dans la zone euro et aux Etats-Unis.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,4% à 9h40 GMT, en passe de connaître sa plus forte chute en une journée depuis près de deux semaines. Le marché européen plus large a clôturé à un sommet historique vendredi et a marqué sa cinquième semaine consécutive de gains.

Le sous-indice des ressources de base a mené les pertes lundi avec une baisse de 1,6 %, tandis que les stocks de pétrole et de gaz ont chuté de 0,9 %, les prix de la plupart des métaux et du pétrole brut ayant baissé après que le dollar ait augmenté en raison des opinions du marché selon lesquelles une inflation plus élevée que prévu pourrait retarder les réductions des taux d'intérêt.

Dans une semaine riche en données, l'accent sera mis sur la confiance des consommateurs de la zone euro, les données sur l'activité commerciale et les chiffres sur les prix à la consommation de la région pour le mois de février.

L'IPC global pour l'Union européenne, attendu le 1er mars, devrait ralentir à 2,5 % contre 2,8 %, et l'indice de base à 2,9 % contre 3,3 %.

"En ce qui concerne l'inflation dans la zone euro, la baisse des prix de l'énergie devrait entraîner des révisions à la baisse de l'inflation globale à court terme, mais l'inflation de base devrait rester globalement inchangée tout au long de la période de prévision", ont déclaré les analystes de HSBC.

Un ralentissement de l'inflation dans la zone euro pourrait inciter la Banque centrale européenne (BCE) à procéder à une baisse très attendue des taux d'intérêt, bien que le marché ne voie pratiquement aucune chance d'abaisser les taux lors de la prochaine réunion de la BCE en mars, mais qu'il reste presque entièrement pricé pour une baisse en juin.

L'indice de référence des dépenses de consommation des ménages pour le mois de janvier, favori de la Réserve fédérale américaine, sera probablement le principal facteur d'évolution du marché cette semaine, tout comme les données relatives à la production industrielle pour le mois de février.

La vigueur récente de l'économie américaine est l'une des principales raisons pour lesquelles le marché a repoussé de mai à juin la date prévue pour la première réduction des taux d'intérêt de la Fed.

L'investisseur français Xavier Niel et son groupe de télécommunications Iliad ont accepté d'acheter une participation de 19,8 % dans l'opérateur de télécommunications suédois Tele2 pour 13 milliards de couronnes (1,26 milliard de dollars). Les actions de Tele2 ont augmenté de 9 %.

Zealand Pharma a bondi de 21,2 % pour atteindre le sommet du STOXX 600 après qu'un traitement expérimental contre l'obésité qu'elle développe avec Boehringer Ingelheim a donné des résultats "révolutionnaires" lors de l'essai de phase II dans le traitement de la stéatose hépatique.

Bank of Ireland a chuté de 11,6 % après qu'une prévision plus faible que prévu de la part du plus grand prêteur du pays a fait perdre de son éclat à un rendement pour les actionnaires qui a plus que triplé à la suite d'une augmentation des bénéfices pour l'ensemble de l'année. (Reportage de Khushi Singh ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips ; Rédaction de Shounak Dasgupta)