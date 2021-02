Tele2 : baisse du CA trimestriel et hausse des bénéfices

Malgré une baisse du chiffre d'affaires trimestriel, l'opérateur télécom suédois Tele2 a annoncé des bénéfices plus élevés au 4e trimestre.



Le chiffre d'affaires de Tele2 s'établit à 6,9 milliards de SEK au 4e trimestre 2020, soit un recul de 3% par rapport au 4e trimestre 2019, sur une base organique.



Le bénéfice net trimestriel atteint cependant 4,1 milliards de SEK, soit une augmentation de 3,2 milliards de SEK par rapport au 4e trimestre 2019. Ces augmentations sont principalement dues à des écarts de conversion au Luxembourg, sans impact sur les capitaux propres, précise Tele2.



Les résultats 2020 sont donc 'conformes aux prévisions', estime Tele2 et le conseil propose un dividende de 6 SEK par action, soit une augmentation de 9% par rapport à l'exercice précédent.



Pour 2021, Tele2 table sur un chiffre d'affaires des services aux utilisateurs finaux stable et une croissance de l'Ebitdaal sous-jacent de 2 à 4% par rapport à 2020.



