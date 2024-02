Tele2 : entouré après une prise de participation par Freya

Tele2 s'envole de 9% sur l'OMX, entouré après l'annonce de l'acquisition par Freya, véhicule d'investissement d'iliad et NJJ Holding, d'environ 19,8% de son capital auprès de Kinnevik pour environ 13 milliards de couronnes suédoises (environ 1,16 milliard d'euros).



La transaction a été répartie en trois tranches, dont la dernière devrait intervenir au plus tard au troisième trimestre 2024. Après approbation des autorités, Freya deviendra l'actionnaire de référence de cet opérateur présent en Suède et dans les pays baltes.



Cette prise de participation offre à iliad une 'opportunité d'accompagner Tele2 dans sa croissance et de travailler en étroite collaboration en matière d'innovation, de convergence et d'investissements dans les réseaux de nouvelle génération'.



