Tele2 : met à jour sa plateforme IoT, avec Cisco

Tele2 annonce la mise à jour de sa plateforme IoT avec Cisco, dans le but de mieux répondre aux besoins des clients.



La plateforme de connectivité - qui permet la surveillance, le diagnostic et le contrôle de la connectivité - propose désormais deux options, a déclaré jeudi l'opérateur télécom suédois.



La solution 'Enterprise' est conçue pour les clients qui ont besoin d'une gestion de la connectivité nécessitant un minimum d'effort pour démarrer, tandis que l'option 'Enterprise Premium' est destinée aux entreprises qui se concentrent sur les fonctionnalités avancées et la personnalisation, indique Tele2.





