Les Égyptiens ont entamé la nouvelle année en subissant une série de hausses de prix, le gouvernement luttant contre l'inflation galopante.

Les entreprises de télécommunications ont augmenté les prix de leurs services internet, l'opérateur contrôlé par l'État Telecom Egypt (TE) augmentant les prix de ses services internet d'environ 33 % à compter du 5 janvier, selon un responsable de l'entreprise TE qui a demandé à ne pas être nommé.

Les fournisseurs privés Orange et Vodafone ont également augmenté leurs tarifs Internet, apparemment après approbation de l'Autorité nationale de régulation des télécommunications.

L'inflation globale en Égypte a été de 34,6 % au cours de l'année qui s'est achevée en novembre.

Selon les médias locaux, les prix de l'électricité devraient bientôt augmenter d'environ 15 % en moyenne. Le ministère de l'électricité n'a pour l'instant fait aucune annonce.

Lundi, le ministère égyptien des transports a augmenté le prix des tickets du métro du Caire de 20 %, selon les responsables des stations de métro. Le ticket pour les trajets de neuf stations ou moins passe de 5 à 6 livres égyptiennes (0,19 $) et les tickets pour certains trajets plus longs augmentent encore plus.