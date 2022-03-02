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Telecom Egypt : Release from Telecom Egypt (ETEL.CA)

02/03/2022 | 14:18
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Disclaimer

Telecom Egypt Company SAE published this content on 02 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 March 2022 13:17:05 UTC.


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Résultat net 2021 7 063 M 449 M 404 M
Dette nette 2021 20 672 M 1 315 M 1 183 M
PER 2021 5,27x
Rendement 2021 3,39%
Capitalisation 31 444 M 2 000 M 1 799 M
VE / CA 2021 1,46x
VE / CA 2022 1,31x
Nbr Employés -
Flottant 20,0%
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Dernier Cours de Cloture 18,42 EGP
Objectif de cours Moyen 20,09 EGP
Ecart / Objectif Moyen 9,04%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Adel Hamed Ibrahim Gadalla Director-International & Operations Support
Mohamed Hassan Shamroukh Gomaa Director-Corporate Strategy
Maged Ibrahim Osman Chairman
Antar Kandil Director-Information Technology Operations
Mohamed Al-Fowey Chief Technology Officer & Vice President
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TELECOM EGYPT COMPANY9.84%2 000
VERIZON COMMUNICATIONS3.29%225 045
CHINA MOBILE LIMITED13.57%145 250
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.-8.78%102 736
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION5.68%102 606
DEUTSCHE TELEKOM AG-4.48%86 043