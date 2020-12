Telecom Italia : Berenberg relève son opinion

Berenberg a relevé aujourd'hui son conseil sur le titre Telecom Italia de 'vendre' à 'conserver', tout en augmentant son objectif de cours de 0,33 euro à 0,38 euro.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses allemand a indiqué que les attentes du consensus pour la compagnie de téléphone italienne ont diminué de manière significative au cours des 18 derniers mois.



Cependant, en ce qui concerne l'avenir, ses principaux indicateurs montrent des signes d'amélioration, car plusieurs difficultés devraient s'atténuer en 2021 et les problèmes liés au Covid-19 devraient se résorber en partie, a rajouté l'analyste.



' Nous pensons que la compagnie peut renouer avec la croissance en Italie en 2021', a souligné Berenberg, qui a du mal à justifier une position négative.



