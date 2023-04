CDP et KKR améliorent leurs offres pour le réseau de Telecom Italia

(Alliance News) - Telecom Italia Spa a annoncé mardi avoir reçu des offres améliorées pour son réseau de la part de Cassa Depositi e Prestiti Spa-Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd et Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP.

Plus précisément, CDP-Macquarie a porté son offre de 18 milliards d'euros à 19,3 milliards d'euros, tandis que KKR a augmenté son offre sur le réseau de TIM à 19 milliards d'euros, plus un éventuel complément de prix de 2 milliards d'euros en cas de fusion des réseaux de TIM et d'Open Fiber.

La balle est maintenant dans le camp du conseil d'administration de l'ancien monopole, convoqué pour le 4 mai, qui devra décider quelle offre accepter. Vivendi SA, l'un des principaux actionnaires de TIM, n'est pas représenté au conseil d'administration, qui continue d'exiger une valorisation du réseau de 31 milliards d'euros et qui, selon les rumeurs, pourrait descendre à 26 milliards d'euros au maximum.

L'action de TIM a clôturé mardi en hausse de 1,3 %, à 0,3118 euro par action.

