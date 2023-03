CDP et Macquarie soumettent une offre pour le réseau de TIM

(Alliance News) - La Cassa Depositi e Prestiti Spa et Macquarie ont également décidé d'intervenir pour reprendre le réseau de Telecom Italia Spa, ont confirmé hier soir la CDP et TIM.

"TIM annonce avoir reçu d'un consortium formé par CdP Equity et Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd, agissant pour le compte de MAM Funds, une offre non contraignante pour l'achat de 100% de la société en cours de formation, coïncidant avec le périmètre de gestion et d'infrastructure du réseau fixe, y compris les actifs et les activités de FiberCop, ainsi que la participation dans Sparkle", peut-on lire dans la note de TIM.

"L'offre, qui expire le 31 mars 2023, sera soumise à l'examen préliminaire du Comité des parties liées, conformément à la réglementation applicable à CdP Equity, en tant que partie liée de TIM, et sera, par la suite, portée à l'attention du conseil d'administration, si possible lors de la réunion déjà prévue le 15 mars 2023 ou à une autre date à définir."

Selon les rumeurs de la presse italienne, l'offre de CDP et Macquarie devrait être de la même taille que celle de KKR, soit 20 milliards d'euros, mais devrait offrir plus de liquidités - entre 1,5 et 2 milliards d'euros - que celle du fonds américain.

