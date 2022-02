Dans l'ombre de l'approche de KKR, Telecom Italia discute d'un remaniement.

L'ancien monopole téléphonique, criblé de dettes, envisage de diviser ses activités nationales en une entité d'infrastructure et une entreprise de services distincte, afin de dégager de la valeur de ses actifs et de faciliter une fusion envisagée de longue date avec son rival Open Fiber, soutenu par l'État.

M. Labriola, qui dirigeait auparavant les activités brésiliennes de TIM, travaille sur un plan autonome en réponse à l'offre de 10,8 milliards d'euros (12,2 milliards de dollars) de KKR, que le principal actionnaire de TIM, le groupe français de médias Vivendi, a jugé trop faible.

Selon les plans de M. Labriola, qui doivent encore être finalisés et qui seront présentés aux investisseurs le 3 mars, la "NetCo" comprendrait l'ensemble de l'infrastructure de réseau en fibre et en cuivre de Telecom Italia et l'unité de câble sous-marin Sparkle, ont indiqué des sources.

La réunion du conseil d'administration doit commencer lundi à 13 heures GMT. Des sources ont précédemment déclaré qu'il était peu probable que TIM prenne une position ferme sur la proposition de KKR avant début mars.

La société de réseau prendrait en charge une part importante de la dette nette de Telecom Italia et la plupart des 42 500 employés nationaux du groupe, selon des sources bien informées.

La société de services se concentrerait sur la vente d'un large portefeuille de produits, de la connectivité au cloud, à différents groupes tels que les consommateurs, les PME et les grandes entreprises et administrations publiques, et inclurait les opérations brésiliennes de TIM, selon les mêmes sources.

(1 $ = 0,8843 euros)