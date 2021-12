Draghi dit que Rome n'a pris aucune décision sur l'avenir de Telecom Italia

ROME, 22 décembre (Reuters) - Le gouvernement italien n'a pris aucune décision définitive concernant l'avenir de Telecom Italia, a déclaré mercredi le président du Conseil, Mario Draghi.

Telecom Italia, dont le français Vivendi est le premier actionnaire, a reçu une offre de rachat de 12 milliards de dollars du fonds d'investissement américain <KKR.

"Le gouvernement n'est pas en mesure, aujourd'hui, de dire: nous voulons cela ou cela. Il n'y a rien de gravé dans le marbre, la situation évolue rapidement", a dit l'ancien président de la Banque centrale européenne lors de la traditionnelle conférence de presse de fin d'année.

Les discussions sont toujours en cours entre la Caisse des dépôts et consignations italienne (CDP), Vivendi et les autres actionnaires du groupe italien de télécoms. (Gavin Jones, Giuseppe Fonte et Giselda Vagnoni; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)