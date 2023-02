Futures haussiers ; le bénéfice d'Eni s'envole

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont semblé pencher jeudi vers une ouverture haussière, les investisseurs ne semblant pas perturbés par les dernières minutes de la réunion de la Réserve fédérale.

"Le procès-verbal de la Fed d'hier soir n'a pas communiqué aux marchés grand-chose qui n'avait pas déjà été déduit compte tenu des récents commentaires de Mester et Bullard la semaine dernière", a commenté M. Hewson.

Depuis la réunion de février, les présidents James Bullard de St Louis et Loretta Mester de Cleveland ont déclaré qu'ils faisaient partie du groupe qui souhaitait un mouvement plus agressif lors de la réunion conclue le 1er février. Bien que la hausse du taux de 25 points de base ait fait l'objet d'un large consensus, le procès-verbal montre que "quelques" membres ont dit souhaiter une hausse d'un demi-point, soit 50 points de base, ce qui aurait montré une détermination encore plus grande à réduire l'inflation.

"Ce qu'elles ont montré, cependant, c'est qu'il y avait un appétit significatif pour une augmentation du taux de 50 points de base par certains membres du FOMC avant qu'ils ne décident de l'option plus graduelle d'une augmentation du taux de 25 points de base", a ajouté Hewson.

Dans l'actualité des entreprises, Eni a annoncé jeudi que son bénéfice net pour 2022 a plus que doublé en glissement annuel pour atteindre 13,81 milliards d'euros, contre 5,82 milliards d'euros un an plus tôt.

Toutefois, le quatrième trimestre à lui seul a connu une chute de 84 %, le bénéfice net tombant à 550 millions d'euros contre 3,52 milliards d'euros à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice net ajusté - qui exclut les éléments spéciaux et le résultat des stocks - a augmenté pour l'ensemble de l'année, passant de 4,33 milliards d'euros à 13,31 milliards d'euros, et pour le quatrième trimestre, passant de 1,70 milliard d'euros à 2,50 milliards d'euros.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 1,1 pour cent à 27 101,53.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 15,00 points, le CAC 40 de Paris de 23,20 points et le DAX 40 de Francfort de 71,00 points.

Parmi les plus petites cotations mercredi soir, la Mid-Cap a clôturé en baisse de 0,8 pour cent à 44 072,24, la Small-Cap a cédé 1,1 pour cent à 29 707,77, et l'Italy Growth a terminé dans le rouge de 0,5 pour cent à 9 521,44.

Sur le Mib, Telecom Italia - dans le vert de 2,8 % - a pris la première place mercredi soir. Telecom Italia a annoncé mardi soir, en référence à son offre indicative et non contraignante, qu'elle avait reçu une lettre de KKR dans laquelle elle prolongeait le délai de l'offre jusqu'au 24 mars. En particulier, selon la lettre, l'extension du délai est due à une demande du gouvernement de disposer de quatre semaines supplémentaires pour effectuer une analyse conjointe des aspects publics de la transaction concernant les pouvoirs exerçables par le gouvernement dans le secteur.

Stellantis a clôturé dans le vert de 2,2 % après la publication des chiffres. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'entreprise ont tous deux affiché des hausses à deux chiffres pour l'exercice 2022, a annoncé mercredi le constructeur automobile issu de la fusion de FCA et de PSA Groupe. Les revenus sont passés à 179,6 milliards d'euros, contre 149,4 milliards d'euros un an plus tôt ou 152,1 milliards d'euros pro-forma un an plus tôt. Le bénéfice net a augmenté de 26 % pour atteindre 16,78 milliards d'euros en 2022, contre 13,22 milliards d'euros un an plus tôt ou 13,35 milliards d'euros pro-forma.

En outre, le conseil d'administration a approuvé mercredi un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,5 milliard d'euros, à exécuter sur le marché dans le but "d'annuler les actions ordinaires acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions", a expliqué la société.

Campari était également dans le noir, en hausse de 1,3 %. La société a annoncé mardi qu'elle avait clôturé l'année 2022 avec des ventes et des bénéfices à deux chiffres par rapport à l'année précédente.

Le secteur bancaire a baissé dans son ensemble, FinecoBank étant à la traîne avec une chute de 4,8 %, tout comme BPER Banca en baisse de 4,4 %, UniCredit de 2,7 % et Intesa Sanpaolo de 3,0 %.

Oil Tenaris a également chuté, de 3,1%.

Sur le segment des cadets, Fincantieri - en baisse de 2,7% - a annoncé mercredi avoir signé un accord de coopération avec Abu Dhabi Ship Building, une filiale du groupe EDGE, leader dans la conception, la construction, la réparation, l'entretien, le réaménagement et la conversion de navires militaires et commerciaux.

Enav a clôturé dans le vert de 1,0 %, après avoir annoncé qu'elle s'était vu attribuer 15 projets pour un montant de 4,5 millions d'euros de financement de la recherche, sur un investissement total de 350 millions d'euros provenant de l'industrie aéronautique et de l'Union européenne, dans le cadre du programme de financement Horizon Europe.

Anima Holding, qui a approuvé le projet d'états financiers et confirmé les résultats publiés le 6 février, a déclaré un bénéfice net de 120,8 millions d'euros, en baisse de 49 % par rapport aux 238,7 millions d'euros de 2021, donnés en hausse de 2,1 %.

La collecte nette du groupe en 2022 est positive à 1,6 Md EUR contre 2,4 Md EUR un an plus tôt, y compris les proxys d'assurance de la branche I ; le total des actifs sous gestion à fin décembre 2022 dépasse 177 Md EUR.

Carel Industries - dans le rouge de 0,4 % - a annoncé mardi avoir signé un accord contraignant pour acquérir la totalité du capital d'Eurotec, un distributeur et intégrateur de systèmes basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Sur le segment des petites capitalisations, Caleffi a publié mercredi ses résultats consolidés préliminaires pour 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires d'environ 59,2 millions d'euros, en baisse de 3,0 % par rapport aux 60,8 millions d'euros déclarés au 31 décembre 2021. Le cours de l'action a clôturé en baisse de 6,8 %.

L'Ebitda est plus élevé à 6,0 millions d'euros, en hausse d'environ 10%, par rapport à 8,0 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le conseil d'administration de Il Sole 24 ORE - en baisse de 1,6 % - a approuvé mardi le plan d'affaires 2023-2026, qui confirme la croissance régulière et durable du groupe grâce à la numérisation des produits et des processus, à l'internationalisation et à la valorisation continue de la marque.

La croissance des revenus et des marges est également confirmée dans un contexte géopolitique, économique et de marché modifié. Dans le détail, la société prévoit des revenus de 250 millions d'euros, un EBITDA de 44 millions d'euros et un EBIT de 23 millions d'euros.

Parmi les PME, Circle a clôturé dans le rouge à hauteur de 1,7 %, après avoir annoncé mardi que les " Port Community Services " proposés avaient été sélectionnés par un grand port méditerranéen.

Cette commande, d'une durée de quatre ans et d'une valeur de plus de 290 000 EUR, s'ajoute à deux autres obtenues en janvier et destinées à de grands acteurs internationaux de la logistique portuaire, "un marché sur lequel Circle capitalise largement son expérience", a expliqué la société dans une note.

Vimi Fasteners a perdu 15 % après avoir examiné mardi ses principaux résultats préliminaires consolidés au 31 décembre 2022 et annoncé des revenus de 53,4 millions d'euros, en hausse de 11 % par rapport aux 47,9 millions d'euros de la même période l'année dernière.

À New York - dans la nuit européenne - le Dow a clôturé dans le rouge de 0,3 pour cent, le Nasdaq en hausse de 0,1 pour cent, tandis que le S&P 500 a reculé de 0,2 pour cent.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng a baissé de 0,3 pour cent, tandis que le Shanghai Composite a chuté de 0,1 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0619 USD contre 1,0628 USD à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, valait 1,2067 USD contre 1,2069 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 80,68 USD le baril contre 81,29 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 831,95 USD l'once contre 1 843,15 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, la matinée commence à 1100 CET en Europe avec les données sur l'inflation dans la zone euro.

A 1200 CET, le résultat du contrôle composite des transactions de distribution au Royaume-Uni est attendu.

Dans l'après-midi, outre-mer, à 1430 CET sont publiées les données sur les demandes continues d'allocations chômage, l'indice des prix de base PCE, les données du PIB et les dépenses réelles de consommation.

À 1700 CET, c'est le tour des données sur les stocks de pétrole brut.

Parmi les sociétés cotées sur Piazza Affari sont attendus les résultats de Alkemy, Autostrade Meridionali, A2A, doValue, IGD - Immobiliare Grande Distribuzione et MeglioQuesto.

