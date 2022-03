KKR s'en tient à la demande de due diligence sur TIM - source

La demande est contenue dans une lettre qui devrait être envoyée à Telecom Italia (TIM) plus tard dans la journée de mercredi, a ajouté la personne.

En novembre, KKR a soumis une proposition de rachat non contraignante de 10,8 milliards d'euros pour TIM après avoir investi 1,8 milliard d'euros l'an dernier pour une participation de 37,5 % dans le réseau fixe du dernier kilomètre du groupe.

Telecom Italia a laissé le fonds basé à New York attendre près de quatre mois sans réponse. Mais son conseil d'administration a accepté ce mois-ci d'engager des pourparlers, et a donné à ses cadres supérieurs le mandat de déterminer la portée et la longueur de l'éventuelle analyse de diligence raisonnable de KKR. KKR avait demandé en novembre une période de diligence raisonnable de quatre semaines.

TIM a déclaré que son conseil d'administration a également demandé au PDG Pietro Labriola et au président du conseil d'administration Salvatore Rossi de mieux comprendre les conditions de l'offre de KKR, en demandant en particulier quel effet elle aurait sur la dette déjà élevée de TIM.

La dette représente normalement la majeure partie du financement des offres de rachat telles que celle de KKR. Mais le niveau d'endettement de TIM, qui s'élève à 22 milliards d'euros, rendra difficile pour KKR de l'endetter davantage s'il conclut l'opération - comme le font généralement les sociétés de rachat, selon les banquiers.

Dans sa lettre de mercredi, KKR a déclaré que la structure financière de la société ne changerait pas de manière substantielle si son offre était acceptée, selon la source.

Dans le dernier signe de la fragilité financière du groupe, S&P Global a réduit mercredi la note de la dette de TIM à "BB" avec une perspective négative.

Cette décision fait suite à l'abaissement de la note de la dette par Moody's Investors Service et Fitch Ratings après que TIM a dévoilé une perte record en 2021 et des perspectives faibles, alors que le nouveau PDG Labriola a présenté un plan visant à séparer ses actifs de réseau de sa branche de services.