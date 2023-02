L'Europe contrastée ; Saipem mène le Mib

(Alliance News) - Mardi à la mi-journée, les principaux marchés boursiers européens évoluaient au-dessus de la parité, à l'exception de Francfort, qui a continué à suivre une tendance à la baisse après la publication par l'Office fédéral des statistiques Destatis des données sur la production industrielle, qui a fortement chuté de 3,1 pour cent sur une base mensuelle en décembre 2022, par rapport à la hausse de 0,4 pour cent de novembre, révisée à la hausse, et pire que les prévisions du marché, qui prévoyaient une baisse de 0,7 pour cent.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le vert de 0,6 pour cent à 27 191,91.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,1%, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,6%, tandis que le DAX 40 de Francfort est dans le rouge fractionné.

Sur le plan macroéconomique, la Banque de France a indiqué mardi que le déficit du compte courant s'est réduit au quatrième trimestre pour atteindre 19,3 milliards d'euros, soit une baisse de 2,7 milliards d'euros par rapport à un déficit de 22,0 milliards d'euros au troisième trimestre.

En Espagne, en revanche, la production industrielle a augmenté de 0,6 % en glissement annuel en décembre 2022, après une baisse révisée à la baisse de 0,7 % le mois précédent et contre les prévisions du marché d'une baisse de 0,6 %, selon les données publiées mardi par l'Institut national de la statistique.

Parmi les cotations mineures d'Italie, donc, la Mid-Cap est dans le rouge fractionné à 44 543,15, la Small-Cap est en hausse de 0,2 pour cent à 30 142,14, tandis que l'Italy Growth est dans le vert de 0,2 pour cent à 9 653,92.

Sur le Mib, Saipem est toujours le meilleur de la liste, comme à l'ouverture, et est en hausse de 3,6%. Tenaris est également en hausse de 1,4 % et Eni de 1,2 %. Terna est en hausse de 1,3% et Snam de 1,0%.

Intesa Sanpaolo et BPER Banca sont également en hausse de 2,0% et 1,7%, respectivement.

Intesa Sanpaolo a annoncé lundi qu'elle donnera le coup d'envoi de son plan de rachat de 1,70 milliard d'euros le 13 février.

Telecom Italia s'est également négocié dans le vert, en hausse de 0,2% après avoir rappelé, à la demande de la Consob, qu'en ce qui concerne les rapports de presse sur l'offre non contraignante sur l'infrastructure fixe de TIM soumise par KKR, sauf accord contraire entre les parties, l'offre a une durée de 4 semaines à compter de la date d'envoi - le 1er février dernier. Le conseil d'administration de TIM se réunira le 24 février pour en discuter et prendre une décision, donc avant la fin de la durée de l'offre.

CNH Industrial - dans le vert de 0,5% - a annoncé lundi qu'elle avait commencé la deuxième tranche de 50 millions de dollars du programme de rachat annoncé le 29 juillet, d'une valeur totale de 300 millions de dollars.

Le reste de la galaxie Agnelli sur la liste a vu Iveco Group dans le rouge fractionné, tandis que Ferrari était en hausse de 1,1% et Stellantis dans le vert de 0,8%.

Sur la moyenne capitalisation, Sesa s'échange dans le rouge de 0,7%, après avoir annoncé mardi qu'elle avait acquis une participation majoritaire dans Assist Informatica par le biais de sa filiale Var Group, consolidant ainsi son expertise en matière de solutions logicielles pour le segment de l'agrobusiness.

Assist Informatica, basée à Bastia Umbra et comptant plus de 20 ressources humaines, est spécialisée dans le développement de solutions logicielles propriétaires pour la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire, avec une clientèle de PME opérant dans toute l'Italie.

Anima Holding se négocie dans le rouge de 2,8%. La société a indiqué lundi qu'elle avait clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 120,8 millions d'euros, soit une baisse de 49 % par rapport aux 238,7 millions d'euros enregistrés en 2021.

Le chiffre de 2021 a toutefois également bénéficié de l'effet positif de plus de 24 millions d'euros provenant de l'affranchissement du goodwill.

La collecte nette du Groupe en 2022 est positive à 1,6 milliard d'euros contre 2,4 milliards d'euros l'année précédente, y compris les proxys d'assurance de la Branche I ; le total des actifs sous gestion à fin décembre 2022 s'élève à plus de 177 milliards d'euros.

Maire Tecnimont - en hausse de 0,3% - a annoncé lundi que sa filiale NextChem avait signé un accord avec Biorenova pour acquérir, développer et industrialiser sa technologie propriétaire CatC, un procédé de recyclage chimique continu permettant de récupérer des monomères - composants de base de la chaîne de valeur des plastiques - avec un haut degré de pureté à partir de déchets plastiques triés, notamment le polyméthacrylate de méthyle.

Dans le secteur des petites capitalisations, algoWatt - en hausse de 5,6 pour cent - a annoncé mardi qu'elle avait obtenu une subvention d'environ 500 000 euros pour ses activités en tant que fournisseur de solutions énergétiques numériques et intégrateur de systèmes dans le cadre du projet Masterpiece - Approches multidisciplinaires et technologies logicielles pour l'engagement, le recrutement et la participation dans les communautés énergétiques innovantes en Europe - financé par le programme Horizon Europe.

Gefran a chuté de 1,4 pour cent. La société a annoncé lundi qu'elle avait acheté 6 824 de ses propres actions ordinaires entre le 30 janvier et le 3 février. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 9,9222 euros par action, pour une valeur totale de 67 708,98 euros.

Risanamento - dans le vert de 2,8 pour cent - a publié jeudi des résultats préliminaires pour 2022, selon lesquels la société a enregistré une perte nette de 53,8 millions d'euros, contre 24,9 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

Trevi Finanziaria Industriale a augmenté de 2,9 pour cent, dans sa quatrième session haussière.

Parmi les PME, Nusco cède 3,0 % après avoir annoncé lundi que ses revenus pré-consolidés au 31 décembre 2022 sont d'environ 50,8 millions d'euros.

Growens est au même niveau. Vendredi, le conseil d'administration a approuvé la signature d'un accord contraignant portant sur la vente de l'unité commerciale de Growens, MailUp, et de ses participations dans Contactlab, Acumbamail, MailUp Nordics et sa filiale Globase International, à TeamSystem pour un montant total de 70 millions d'euros, sur la base d'un règlement en espèces et sans endettement.

Take Off a chuté de 5,3 pour cent après avoir annoncé lundi que son principal actionnaire, Summit, a vendu hors marché 1,7 million d'actions ordinaires de la société à des investisseurs institutionnels italiens et étrangers.

Les actions ont été vendues au prix de 4,1660 EUR par action, pour une contrepartie totale de 7,1 millions EUR. Summit passe ainsi de 64 % à 53 % du capital de la société et le flottant passe de 28 % à 39 %.

Lundi à New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,1 % à 33 891,02, le S&P a chuté de 0,6 % à 4 111,08 et le Nasdaq a perdu 1,0 % à 11 887,45.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0717 contre USD1.0724 à la clôture de lundi. En revanche, la livre valait 1,1999 USD contre 1,2011 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 82,71 USD le baril, contre 80,36 USD le baril lundi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 873,76 USD l'once, contre 1 868,44 USD l'once à la clôture de lundi.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, à 1430 CET, place est faite à la balance commerciale américaine tandis qu'à 1840 CET, un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell est attendu. A 2230 CET, les yeux sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

