L'Europe en hausse ; le TIM bon après l'offre de CDP et Macquarie

(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont ouvert presque toutes en hausse lundi, répondant aux prévisions avec Londres en queue de peloton, juste en dessous de la parité, alors que S&P Global vient d'annoncer qu'en Italie et dans la zone euro, le secteur de la construction est resté en territoire de contraction en février.

Ainsi, le FTSE Mib, a augmenté de 0,6 % à 27 980,48, la Mid-Cap a grimpé de 0,3 % à 45 127,60, la Small-Cap a avancé de 0,1 % à 30 596,90, tandis que l'Italy Growth a augmenté de 0,6 % à 9 489,92.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était dans le rouge fractionné, le CAC 40 de Paris a avancé de 0,5 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort était haussier avec 0,2 pour cent.

De l'autre côté de l'Atlantique, les traders s'intéressent aux prochaines actions de la Fed en matière d'inflation et aux signaux provenant des macros attendus cette semaine.

"Outre les commentaires du président Powell lors de son témoignage de deux jours devant le Congrès", commente Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor, "vendredi se profile l'échéance du dernier rapport sur les emplois non agricoles. Le rapport du mois dernier a choqué les investisseurs avec un ajout incroyable de 517 000 emplois et une nouvelle réduction du taux de chômage, suggérant que le marché du travail commence à montrer des signes d'immunité au cycle haussier. Toutefois, les attentes pour février sont plus modestes, le consensus prévoyant l'ajout de 225 000 emplois, tandis que les investisseurs garderont également un œil sur toute révision de la lecture exceptionnelle précédente.

Sur la liste principale, Telecom Italia est parti en tête avec 3,0 %, stimulé par l'annonce dimanche que Cassa Depositi e Prestiti et Macquarie avaient également soumis leur offre pour le réseau de TIM. Selon les rumeurs de la presse italienne, l'offre de CDP et Macquarie devrait être de taille égale à l'offre de 20 milliards d'euros de KKR, mais devrait offrir plus de liquidités - entre 1,5 et 2 milliards d'euros - que celle du fonds américain.

Nexi a progressé de 0,9 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait acheté 245 000 de ses propres actions ordinaires entre le 22 février et le 2 mars à un prix moyen de 7,5613 EUR par action, pour une contrepartie totale de 1,9 million EUR.

Leonardo . en hausse de 0,1% - a annoncé vendredi qu'il avait reçu des commandes pour six hélicoptères bimoteurs AW139 en Australie.

Prysmian - qui ouvre en hausse de 1,2% - a annoncé vendredi qu'il avait remporté deux commandes d'une valeur totale d'environ 1,8 milliard d'euros auprès de l'opérateur du système de transmission néerlandais Tennet pour deux projets qui relieront deux futurs parcs éoliens offshore situés dans la partie néerlandaise de la mer du Nord à la province de Zeeland, située dans le sud-ouest des Pays-Bas.

Infrastrutture Wireless Italiane - qui figure parmi les moins performants et ouvre en baisse de 0,8 pour cent - a examiné et approuvé jeudi ses états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 293,3 millions d'euros, en hausse de 53 pour cent par rapport aux 191,4 millions d'euros de la même période l'année dernière.

Le conseil d'administration a également proposé un dividende de 0,3467 EUR, contre 0,3235 EUR en 2021, soit une hausse de 7,5 %.

Sur la liste des cadets, Anima Holding - dans le rouge de 0,2 % - a indiqué lundi que les entrées nettes d'actifs sous gestion en février 2023 étaient positives à 383 millions d'euros, avec une composante négative de gestion d'actifs de 90 millions d'euros et une composante positive de procuration d'assurance de classe I de 373 millions d'euros.

A fin février, le total des actifs sous gestion du groupe s'élève donc à plus de 180 milliards d'EUR.

Fincantieri a démarré dans le rouge à hauteur de 1,6 % et s'est retrouvé au plus bas. Vendredi, elle a annoncé que, par l'intermédiaire de sa filiale Vard, elle avait signé un contrat d'environ 250 millions d'euros avec un nouveau client, Edda Wind, pour la construction de quatre navires d'opération de service de commissionnement - CSOV.

À l'autre extrémité, on trouve Piaggio, en hausse de 2,5 %.

Salvatore Ferragamo a ouvert dans le vert de 0,4% après l'approbation jeudi de ses états financiers annuels pour 2022, dans lesquels il a fait état d'un bénéfice net de 65 millions d'euros, en baisse de crica 20% par rapport aux 81 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,28 centime d'euro, contre 0,34 centime d'euro en 2021.

Sur Small-Cap, SS Lazio - en hausse de 1,4% - a choisi NVP, qui sur Italy Growth ne se négocie pas encore, pour un accord stratégique jusqu'à la fin de 2028.

NVP sera le partenaire exclusif pour la gestion de la nouvelle société médiatique du club de football, les services de divertissement numérique "Lazio Style Radio" et "Lazio Style Channel" diffusés sur la chaîne SKY 233 en mode SVOD, ainsi que la gestion des canaux web et sociaux et la création de la nouvelle plateforme OTT.

Greenthesis a chuté de 1,1 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait signé un protocole d'accord avec Sharaf Investment LLC, ce dernier appartenant au groupe Sharaf, l'un des conglomérats les plus importants et les plus diversifiés opérant aux Émirats arabes unis.

Le protocole d'accord concerne les accords entre les parties pour l'acquisition par Greenthesis d'une participation de 20 % dans le capital de Green Future Battery Recycle LLC, une société à finalité spécifique désormais détenue à 100 % par Sharaf Investment LLC lui-même et en possession de l'autorisation de construire et d'exploiter une nouvelle usine, la première aux Émirats, pour le traitement et la récupération de batteries au plomb usagées provenant principalement du secteur automobile.

En tête, on trouve Eukedos, qui progresse avec 5,7 %.

Parmi les PME, Innovatec a ouvert dans le rouge de 1,5 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait revu ses résultats opérationnels et financiers préliminaires pour l'exercice 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires au 31 décembre de 288,7 millions d'euros contre 237,8 millions d'euros à la même période l'an dernier, soit une hausse de 21 %.

L'Ebitda s'établit à 32,0 millions d'euros contre 32,9 millions d'euros au 31 décembre 2021, globalement en ligne.

Finlogic - en hausse de 0,4 % - a annoncé vendredi que les conditions liées à l'offre publique d'achat que Credem Private Equity SGR va lancer pour acquérir la totalité du capital de Finlogic ont été remplies.

Les autres conditions préalables liées au lancement de l'OPA ont également été remplies et, par conséquent, il sera possible de procéder à la transaction qui prévoit l'achat - par Credem - d'actions Finlogic à 12,00 EUR chacune.

Finanza.tech ne se négocie toujours pas. La société a annoncé lundi qu'elle avait conclu des accords avec deux grandes entreprises italiennes pour l'achat par celles-ci de crédits d'impôt découlant du Superbonus 110% pour un montant total de 425 M EUR pour les années 2023-2026.

Racing Force augmente de 1,3 %. Vendredi, elle a annoncé le lancement, en partenariat avec le Bahrain International Circuit, du projet d'expansion du siège de sa filiale Racing Force International à Sakhir, Bahreïn, visant à répondre à la demande croissante de casques Bell Racing sur le marché mondial du sport automobile.

TMP Group - qui ne se négocie pas encore - a annoncé vendredi que Banca Profilo - dans le vert de 0,9 pour cent sur le Small-Cap - avait exercé son option de surallocation pour 21 200 nouvelles actions de la société, mettant ainsi fin à la période de stabilisation.

Le prix d'achat des actions soumises à l'option greenshoe est de 10 euros par action, ce qui correspond au prix fixé dans l'offre, pour une valeur totale de 388 000 euros.

Fenix Entertainment ouvre avec une baisse théorique de 30 pour cent.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng a augmenté de 0,2 pour cent, le Nikkei a gagné 1,1 pour cent, tandis que le Shanghai Composite a cédé 0,2 pour cent.

À New York, le Dow a clôturé dans le vert vendredi, en hausse de 1,2 pour cent à 22 390,97, le Nasdaq a gagné 2,0 pour cent à 11 689,01 et le S&P 500 a terminé dans le vert 1,6 pour cent à 4 045,64.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0647 USD contre 1,0599 USD à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,2032 USD contre 1,1974 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 85,40 USD le baril contre 85,14 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 853,49 USD l'once contre 1 850,90 USD l'once à la clôture vendredi.

Sur le calendrier de lundi, à 1030 CET, sera publié l'indice S&P du secteur de la construction pour le Royaume-Uni.

A 1100 CET, les données sur les ventes industrielles pour la zone euro arriveront.

Outre-mer, à 1600 CET, les données sur les biens durables hors matériel de défense et de transport seront publiées.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Nexi et de Health Italia sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

