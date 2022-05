L'italien TIM et CDP signent un accord préliminaire sur le plan de réseau unique

Telecom Italia (TIM) et le créancier public CDP ont signé dimanche un accord préliminaire visant à combiner les actifs du réseau fixe du groupe téléphonique avec ceux de l'entreprise à large bande Open Fiber, une entreprise rivale soutenue par l'État, ont-ils déclaré dimanche.

L'opération vise à ouvrir la voie à la création d'un réseau à large bande unique, alors que le PDG de TIM, Pietro Labriola, met au point un plan de redressement axé sur une séparation complète du réseau fixe du groupe et des opérations de service.

CDP, qui est le deuxième investisseur de TIM avec une participation de 10 % et qui détient une participation de 60 % dans Open Fiber, contrôlera l'entité de réseau combinée, indique le communiqué, ajoutant que l'objectif des parties est de négocier un accord contraignant d'ici fin octobre.

Tout accord contraignant sera soumis à l'approbation des autorités antitrust nationales et européennes, tandis que les actionnaires de TIM devront voter sur l'opération.

L'accord préliminaire a le soutien des fonds d'infrastructure Macquarie et KKR, qui détiennent respectivement des participations minoritaires dans Open Fiber et dans l'unité de réseau du dernier kilomètre de TIM, FiberCop, et qui participeront à l'entité combinée.

L'Italie souhaite créer un champion unique du réseau à large bande afin d'éviter la duplication des investissements, d'accélérer le déploiement de la fibre optique et de promouvoir la numérisation de l'économie.

Sous pression depuis des années sur son marché national, TIM, criblé de dettes, prévoit de se défaire de son réseau de lignes fixes, un actif dont les analystes ont évalué la valeur entre 15 et 20 milliards d'euros (16 à 21,5 milliards de dollars).

Bien que la structure finale de l'accord avec Open Fiber n'ait pas été décidée, les options en cours de discussion incluent une vente pure et simple des actifs du réseau fixe de TIM, selon des sources.

L'entité combinée reprendra une partie importante de la dette et du personnel national de TIM, ont ajouté les mêmes sources.

TIM et CDP ont signé un accord préliminaire en 2020 mais ce projet, qui prévoyait alors que TIM conserve une participation majoritaire dans l'entité combinée, a échoué en raison de problèmes politiques, réglementaires et d'évaluation. (Reportage d'Elvira Pollina ; rédaction d'Elvira Pollina et Francesca Landini ; montage de Nick Macfie et Diane Craft)