La valeur du jour en Europe - Telecom Italia : deux offres désormais sur la table pour son réseau

Telecom Italia s'adjuge 3,37% à 0,32 euro. Le groupe de télécommunications italien, dont le principal actionnaire est Vivendi (à hauteur de 23,75% du capital) a reçu une offre d'achat non contraignante de la société publique d'investissement Cassa Depositi e Prestiti (CDP) associée au fonds australien Macquarie pour son réseau fixe et l'unité de câbles-sous marins, Sparkle. Cette proposition intervient après celle du fonds d'investissement américain KKR dont l'offre expire fin mars.



Celle-ci porte sur nouvelle société qui engloberait les actifs d'infrastructures de TIM et baptisée NetCo.



Les détails financiers de l'offre CDP/Macquarie n'ont pas été dévoilés. Open Fiber détenu par la CDP/Macquerie, serait fusionné avec NetCo.



Dans un communiqué, TIM a indiqué que l'offre fera l'objet d'un examen préliminaire avant d'être portée à l'attention du Conseil d'administration, si possible lors de la réunion déjà prévue le 15 mars 2023 ou à une autre date à définir.



Des sources proches du dossier ont révélé à Reuters que CDP -Macquerie et KKR avaient fixé une valeur d'entreprise de 18 milliards d'euros pour le réseau de TIM.



Rome avait dit examiner " avec attention " l'offre déposée par KKR. " Le gouvernement considère la sauvegarde de l'emploi et la sécurité d'une infrastructure stratégique telle que le réseau national de télécommunications comme des questions essentielles ", a déclaré le ministère de l'Industrie dans un communiqué.



De son côté, Telecom Italia avait jugé que l'offre " ne reflétait pas entièrement la valeur de l'actif ". Son Conseil d'administration a cependant décidé de mettre à la disposition de KKR - sur une base non exclusive - certaines informations spécifiques, avec pour objectif d'obtenir une offre améliorée.