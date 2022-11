Le CDP italien et ses partenaires mettent en attente le projet d'offre de réseau TIM

Proposée par le précédent gouvernement du Premier ministre Mario Draghi, l'offre faisait partie d'un projet plus large visant à combiner les actifs réseau de Telecom Italia (TIM) avec ceux de son rival plus petit, Open Fiber, afin de créer un champion national du haut débit sous le contrôle de la CDP.

Un tel plan a suscité de fortes réserves de la part de l'administration de droite de la nouvelle première ministre Giorgia Meloni, qui a décidé de mettre l'offre de CDP en attente lundi soir, avaient déclaré à Reuters deux responsables gouvernementaux.

Le ministre de l'Industrie, Adolfo Urso, et le sous-secrétaire du cabinet, Alessio Butti, ont déclaré que Rome avait l'intention d'entamer des pourparlers pour définir d'ici le 31 décembre les "meilleures solutions de marché viables" dans l'intérêt du pays, des entreprises et de leurs actionnaires et parties prenantes.

"CDP Equity, Macquarie Asset Management et Open Fiber expriment leur volonté de participer au groupe de travail proposé par le gouvernement", indique le communiqué des entreprises.