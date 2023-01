Le Mib atteint des sommets depuis mars dernier

(Alliance News) - L'indice Mib est en hausse lundi à la mi-journée - autour de 25 300 - et atteint son plus haut niveau depuis fin mars, le sentiment du marché étant soutenu par l'optimisme concernant la "réouverture" de l'économie chinoise et les espoirs d'un moindre resserrement de la Réserve fédérale américaine.

En ce qui concerne la trajectoire possible de la Réserve fédérale, dans l'outil FedWatch de la plateforme CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 1er février a une probabilité de 75 % dans la fourchette supérieure de 450/475 bps. En revanche, la probabilité d'une augmentation dans la zone de 475/500 bps est de 25%.

Parmi les nouvelles macroéconomiques du jour, le taux de chômage en novembre est resté stable à 7,8%, selon l'estimation provisoire des employés et des chômeurs de l'ISTAT, alors qu'il avait été révisé à 7,9% en octobre.

Dans l'intervalle, le taux de chômage de la zone euro s'est établi à 6,5 % en novembre, inchangé par rapport au niveau le plus bas du mois précédent et en baisse par rapport aux 7,1 % enregistrés au même mois de l'année dernière. Les données ont été publiées par Eurostat ce lundi. Le taux de chômage des jeunes - qui mesure les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans - a augmenté à 15,1% en novembre, contre 15,0% le mois précédent.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,6 pour cent à 25 326,75.

En Europe, le CAC 40 à Paris est en hausse de 0,1%, tandis que le FTSE 100 de Londres évolue juste en dessous du pair. Le DAX 40 de Francfort, quant à lui, a progressé de 0,3 pour cent.

Parmi les plus petites bourses italiennes, la Mid-Cap a augmenté de 1,6 % à 41 502,57, la Small-Cap a augmenté de 1,0 % à 28 717,60 et l'Italy Growth a augmenté de 0,1 % à 9 422,47.

Sur la liste principale de Piazza Affari, il y a eu de bons achats sur Ferrari, qui a progressé de 3,3 %. Citigroup a relevé son prix cible sur l'action de 250,00 euros à 216,00 euros.

Telecom Italia, en revanche, a augmenté de 3,9%, se dirigeant vers la sixième session consécutive à terminer en hausse.

Banca Mediolanum Spa - en hausse de 1,4% - a publié lundi ses résultats commerciaux pour le mois de décembre, qui s'élèvent à 1,70 milliard d'euros. L'afflux net total s'est élevé à 1,25 milliard d'euros. L'afflux net d'actifs sous gestion s'est élevé à 710 millions d'EUR, tandis que les nouveaux prêts décaissés ont atteint 430 millions d'EUR.

Parmi les quelques performances baissières, ERG a chuté de 1,9%. Morgan Stanley a réduit son prix cible sur le titre à 29,00 EUR, contre 31,00 EUR auparavant.

Generali, en revanche, a chuté de 1,8%, se retournant après cinq séances à la hausse.

Sur le segment des cadets, la BFF Bank grimpe de 3,2 % à EUR8,19, atteignant un sommet sur 52 semaines.

Anima Holding augmente de 0,9%. La collecte nette des actifs sous gestion - hors procurations d'assurance de la Branche I - en décembre 2022 est positive à 253 millions d'euros, pour un total depuis le début de l'année de plus de 1,6 milliard d'euros, qui atteint 2,4 milliards d'euros en incluant les procurations de la Branche I. A la fin du mois de décembre, le total des actifs sous gestion du Groupe Anima s'élevait à plus de 177 milliards d'euros.

C'est la Banca Monte dei Paschi qui s'est le mieux comportée, avec une hausse de 9,8 % après deux séances dans le rouge.

En SmallCap, bons achats sur algoWatt, qui est en hausse de 10%, pointant pour sa troisième session du côté haussier.

Le groupe SAES - dont le cours s'établit à 30,15 euros, en hausse de 28 % - a annoncé lundi qu'il avait signé un accord contraignant avec la société américaine Resonetics pour vendre à cette dernière son activité Nitinol, y compris ses filiales américaines Memry Corporation et SAES Smart Materials Inc. Le périmètre de la vente comprend l'ensemble du processus de production de SAES sur le marché mentionné, intégré verticalement (de la coulée de l'alliage Nitinol à la production de composants) et situé entièrement aux Etats-Unis.

Gabetti a chuté de 3,1 %, le titre s'échangeant à un niveau inhabituellement élevé de 178 000 transactions contre une moyenne quotidienne de trois mois d'environ 63 000.

Parmi les PME, Almawave a grimpé de 4,0 %, inversant le cours après trois sessions parmi les baissiers.

Agatos a augmenté de 6,4 pour cent, après une perte de 2,8 pour cent la veille de la session.

SolidWorld Group - dans le vert de 0,9 pour cent - a annoncé lundi l'ouverture d'un nouveau bureau à Dubaï, aux Émirats arabes unis, par le biais de la société nouvellement créée SolidWorld Middle East DMCC, qui est détenue à 60 pour cent par SolidWorld Group et les 40 pour cent restants par des professionnels de l'exploitation et déjà actionnaires de l'émetteur.

"Avec cette initiative, nous réalisons l'un des objectifs stratégiques à l'origine de la cotation", a expliqué Roberto Rizzo, fondateur et président de SolidWorld Group.

À New York, vendredi soir, le Dow Jones a clôturé en hausse de 2,1 %, le S&P de 2,3 % et le Nasdaq de 2,6 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0674 contre USD1.0619 à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2119 USD contre 1,2063 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 81,17 USD le baril, contre 79,61 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 871,48 USD l'once, contre 1 862,74 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, les États-Unis doivent organiser une vente aux enchères d'obligations du Trésor dans l'après-midi à 1730 CET.

Quant à la Piazza Affari, les résultats de Brunello Cucinelli sont attendus.

