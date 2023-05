Le Trésor italien est prêt à soutenir l'offre conjointe KKR-CDP pour le réseau de Telecom Italia, selon des sources

Les administrateurs de TIM ont fixé jeudi au 9 juin la date limite pour une éventuelle offre améliorée de KKR et d'un consortium rival composé de CDP et du fonds australien Macquarie, d'une valeur respective de 21 milliards d'euros (23,13 milliards de dollars) et de 19,3 milliards d'euros.

Lors de récentes discussions avec les parties concernées, le Trésor a déclaré qu'il accueillerait favorablement une offre conjointe pour le réseau de TIM, ont déclaré vendredi à Reuters deux sources au fait du dossier.

L'une des sources a ajouté que le ministère serait également ouvert à l'implication du fonds d'infrastructure F2i dans le processus, si les discussions sur une offre commune s'avéraient réalisables.

TIM, CDP, Macquarie et KKR ont refusé de commenter, tandis que F2i n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.