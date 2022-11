Le bénéfice de base de Telecom Italia chute de 11% au troisième trimestre

La plus grande compagnie de téléphone d'Italie a déclaré mercredi que son bénéfice après intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et location (EBITDA-AL) s'est élevé à 1,31 milliard d'euros pour la période juillet-septembre, conformément au consensus des analystes fourni par la compagnie et en baisse par rapport aux 1,48 milliard d'euros de l'année dernière.

Les revenus en Italie, où l'ancien monopole de la téléphonie réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires, ont chuté de 5,3 % à 2,92 milliards d'euros, ce qui correspond également aux attentes des analystes.

En confirmant ses prévisions pour l'année, TIM a déclaré que son EBITDA-AL baisserait d'un pourcentage " inférieur à 10 % ".