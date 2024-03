Le patron de Telecom Italia (TIM) présentera cette semaine ses plans pour une entreprise plus légère après la vente historique du réseau de téléphonie fixe du groupe, en vue d'un second mandat à la tête de l'entreprise à partir d'avril, malgré les réserves de l'investisseur principal Vivendi.

D'une valeur de 22 milliards d'euros (23,88 milliards de dollars) et soutenue par le gouvernement italien, la vente de la principale infrastructure de TIM au fonds américain KKR vise à réduire l'endettement de l'ancien monopole téléphonique, à diminuer les coûts et à transférer plus de la moitié de son personnel national sur le réseau.

Le directeur général de TIM, Pietro Labriola, salue cet accord comme un tournant pour TIM, dont le fardeau financier étouffait depuis longtemps une entreprise dont les bénéfices et les recettes diminuent également depuis des années en raison d'une concurrence acharnée en Italie.

Nommé à la tête de TIM en 2022, Pietro Labriola présentera sa nouvelle stratégie triennale pour la plus grande entreprise de télécommunications d'Italie le jeudi 7 mars.

L'unité de TIM cotée en bourse au Brésil étant considérée comme le principal moteur de croissance et de génération de liquidités du groupe, les analystes entrevoient désormais des perspectives d'amélioration pour le reste de la branche nationale.

"TIM devrait continuer à bénéficier de la stabilisation attendue depuis longtemps de son marché intérieur", ont écrit les analystes de BofA Global Research dans un rapport publié le mois dernier.

BofA, qui a une recommandation d'achat sur le titre, s'attend à ce que le revenu au niveau du groupe pour le nouveau TIM rationalisé augmente à un taux annuel de 3 % sur une base composée (CAGR) au cours des trois années jusqu'en 2026 et que les bénéfices de base augmentent à un taux annuel composé de 4,6 % au cours de la période.

UN MARCHÉ DIFFICILE

TIM vise à finaliser la vente du réseau au milieu de l'année, sous réserve de l'autorisation de l'Union européenne en matière d'ententes et d'abus de position dominante, tandis que ses rivaux envisagent également des fusions-acquisitions pour remodeler l'un des marchés européens les plus difficiles.

Swisscom est en pourparlers pour racheter les activités italiennes de Vodafone et fusionner avec son unité locale Fastweb.

M. Labriola doit convaincre les investisseurs de la viabilité des activités de services domestiques après des années de revers qui ont contraint TIM à cesser de distribuer des dividendes.

La division "entreprise" de TIM, qui offre de la connectivité et des services tels que le cloud et la cybersécurité aux grandes entreprises et aux administrations publiques, est considérée comme le principal moteur de la croissance sur le marché italien.

Les perspectives sont moins brillantes pour l'unité desservant les consommateurs et les petites entreprises, plus durement touchée par la concurrence intense sur les prix, en partie liée à l'entrée d'Iliad en 2018.

Les analystes s'attendent à une croissance modérée sur la période 2023-2026 pour cette branche, BofA prévoyant un TCAC de 1,5 % pour les bénéfices de base.

Les analystes d'Exane ont écrit : "Nous voyons encore de nombreux défis dans le secteur de la consommation, où la concurrence sur les prix du haut débit semble s'intensifier", soulignant qu'une combinaison entre Vodafone et Fastweb pourrait créer un concurrent plus fort dans le segment des entreprises.

La viabilité de l'activité de services italienne a été au cœur des arguments de Vivendi contre la vente du réseau.

Le groupe français de médias, qui a contesté l'opération devant les tribunaux, pourrait constituer le principal obstacle à la reconduction de M. Labriola dans ses fonctions lors de l'assemblée générale des actionnaires en avril. (1 dollar = 0,9211 euro)