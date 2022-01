Les actions de Telecom Italia continuent de baisser alors que les doutes sur l'offre de KKR s'intensifient.

Le directeur général Pietro Labriola a présenté mardi aux administrateurs de la société un plan explorant des options alternatives à l'offre de 10,8 milliards d'euros (12 milliards de dollars) de KKR, ont déclaré deux personnes connaissant bien la question, ajoutant que la réponse du conseil d'administration avait été positive.

Les analystes et les traders ont déclaré que les rapports sur l'accueil positif du plan de Labriola affaiblissaient l'attrait spéculatif des actions de TIM, étant donné l'incertitude quant à savoir si KKR donnera suite à sa proposition de rachat.

"Le bulletin quotidien d'événements, de rumeurs et de permutations de scénarios, et la combinaison de l'incertitude sur l'orientation de la direction et du conseil d'administration avec l'interférence politique rendent les investisseurs nerveux, ce qui est compréhensible", ont déclaré les analystes de Banca Akros.

Les actions de TIM étaient en baisse de 3,7 % à 1148 GMT. Le titre a perdu environ 10% depuis le début de la semaine.

Le plan autonome de Labriola pour TIM s'articule autour d'une séparation des actifs d'infrastructure du groupe de ses opérations de services, ont déclaré des personnes familières avec la question.

"Si le conseil d'administration de TIM approuve la proposition de scission de Labriola, il pourrait en même temps rejeter l'offre non contraignante de KKR", a déclaré Intesa Sanpaolo dans une note de recherche.

M. Labriola, qui devrait être nommé directeur général vendredi et soumettre son plan au conseil d'administration le 2 mars, est soutenu par Vivendi, le plus grand investisseur de TIM.

Vivendi a critiqué l'offre de KKR, estimant qu'elle ne valorise pas suffisamment TIM.

(1 $ = 0,8817 euros)