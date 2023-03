Marchés: les Bourses optimistes sur les taux, la Chine pèse sur le pétrole

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux évoluaient à la hausse lundi, portés par les espoirs d'une fin des hausses de taux et une détente des rendements obligataires, alors que les Bourses chinoises ont accueilli difficilement les dernières prévisions économiques de Pékin.

En Europe, la Bourse de Paris a accroché un nouveau record à 7.390,31 points peu après l'ouverture. Vers 09h20, Paris progressait de 0,43%, Francfort de 0,17%, Milan de 0,51% et Londres évoluait proche de l'équilibre (-0,03%). Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI hésiter sur la direction à prendre, progressant modestement de 0,08% vers 09h45.

La Bourse de Tokyo a gagné 1,11% et a fini à son plus haut niveau depuis plus de trois mois, dans le sillage de la hausse de Wall Street de vendredi sur des espoirs de fin prochaine des resserrements monétaires. En revanche, Hong Kong (+0,24%) et Shanghai (-0,19%) ont été moins à la fête, au lendemain de l'annonce par les autorités chinoises d'un objectif de croissance d'"environ 5%" pour 2023, un peu moins que prévu par les analystes.

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, cette annonce "soulève des inquiétudes sur l'étendue de mesures de relance que les Chinois mettront sur la table, et sur la poursuite éventuelle de la répression gouvernementale". Michael Hewson, analyste de CMC Markets, estime, lui, que les autorités pourraient avoir reconnu "que les récentes mesures protectionnistes ont ébranlé la confiance dans la Chine en tant qu'opportunité d'investissement".

Les prix du pétrole pâtissaient de cet objectif de croissance chinoise moins élevé qu'attendu: le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai perdait 0,48%, à 85,42 dollars vers 08H15 GMT et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en avril, cédait 0,35%, à 79,40 dollars.

Cette semaine, les investisseurs prêteront une grande attention aux auditions, mardi et mercredi, du président de la banque centrale américaine Jerome Powell devant le Sénat et la Chambre des représentants américains. Malgré des chiffres d'inflation plus élevés que prévu et un marché de l'emploi solide aux Etats-Unis, les investisseurs espèrent que la Réserve fédérale (Fed) va cesser de relever ses taux directeurs dans les prochains mois.

"Le plus important sera de voir si le président saisit l'occasion pour exprimer sa préférence entre s'en tenir à une hausse de 25 points de base en mars ou s'il laisse la porte entrouverte pour revenir à un rythme plus rapide ce mois-ci", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management. "Si Powell ne ferme pas la porte à une potentielle hausse plus importante, les marchés pourraient accorder beaucoup plus de crédits à un relèvement de 50 points de base lors de la réunion de mars en réponse aux données élevées du mois dernier", ajoute-t-il.

La prochaine réunion du comité de politique monétaire est prévue pour les 21 et 22 mars et d'ici là de nouvelles statistiques sur le marché de l'emploi américain seront publiées vendredi.

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts des Etats européens se détendaient nettement, ce qui contribue à soutenir la tendance haussière des indices boursiers. Le taux d'intérêt de la dette allemande à 10 ans valait 2,66% vers 09h10, contre 2,71% à la clôture de vendredi.

L'Etat italien se décide sur Tim

Après moult tergiversations, la Caisse des dépôts italienne (CDP) a fini par lancer dimanche une offre pour acquérir 100% du réseau fixe de Telecom Italia, que le gouvernement nationaliste de Giorgia Meloni veut faire passer sous contrôle public. L'action Telecom Italia grimpait de 5,34% à Milan.

L'offre de l'Etat a été lancée conjointement avec la société d'investissement australienne Macquarie, qui a pris 2,44% à la Bourse de Sydney.

Du côté des devises

Sur le marché des changes, le franc suisse, considérée comme une valeur refuge, était recherché, l'euro cédant 0,13% et le dollar 0,27% face à la devise helvétique. La monnaie unique grappillait pour sa part 0,15% à 1,0649 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,42% à 22'390 dollars.

afp/vj