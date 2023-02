Mib, dernière poussée et clôture dans le vert ; TIM en hausse

(Alliance News) - L'indice Mib a clôturé en hausse lors de la première séance de la semaine, se redressant avec un vent arrière à la fin et fixant la barre à 27 000 points, contrairement aux autres marchés boursiers européens, qui ont clôturé avec une majorité de ventes. Les lieux de négociation ont évalué les perspectives de taux d'intérêt plus élevés pour une période plus longue, ainsi que les tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et la Chine.

Sur le front des données nationales, le nouvel indice PMI a montré que le secteur de la construction en Italie s'est contracté pour le deuxième mois consécutif en janvier, bien que moins que le mois précédent.

À New York, où les marchés boursiers sont restés stables, le Dow Jones a baissé de 0,3 %, le S&P de 0,6 % et le Nasdaq de 0,6 %.

Toujours à Wall Street, l'indice "Fear and Greed" marque une valeur de 76, considérée comme une "avidité extrême". Pour donner une perspective, il y a une semaine, il était de 67 alors qu'il y a un an, il était de 27.

Il est constitué d'une collection de sept indicateurs différents qui mesurent certains aspects du comportement du marché boursier. Il s'agit du momentum du marché, de la force du cours des actions, de la largeur du cours des actions (volumes haussiers par rapport aux volumes baissiers), des options de vente et d'achat, de la demande d'obligations de pacotille, de la volatilité du marché et de la demande d'actifs refuges. L'indice permet de déterminer dans quelle mesure ces indicateurs individuels s'écartent de leurs moyennes par rapport à leur écart normal. L'indice attribue à chaque indicateur la même pondération lors du calcul d'un score de 0 à 100, où 100 représente la "cupidité" maximale et 0 la "peur" maximale.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,3% à 27 022,33, avec un plus bas intraday de 26 692,35.

Parmi les plus petites cotations, la Mid-Cap a chuté de 0,3% à 44 550,11, la Small-Cap a clôturé juste au-dessus du pair à 30 081,15, tandis que l'Italy Growth a terminé dans le vert de 0,4% à 9 631,66.

En Europe, le CAC 40 à Paris a chuté de 1,6 %, le FTSE 100 de Londres a clôturé en baisse de 0,9 % et le DAX 40 de Francfort a baissé de 1,2 %.

Sur le Mib, Telecom Italia a connu une bonne session, en hausse de 3,2%. La semaine dernière, la société a annoncé que le conseil d'administration avait décidé de se réunir à nouveau le 24 février pour se prononcer sur l'offre non contraignante reçue de KKR pour NetCo.

Le côté "achat" a également prévalu de manière significative sur Intesa Sanpaolo, en hausse de 2,7%. Vendredi, le conseil d'administration a approuvé les résultats annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre, qui s'est soldé par un bénéfice net généré par les intérêts de 5,5 milliards d'euros, hors dé-risque Russie/Ukraine. Au second semestre 2022, l'exposition à la Russie a été réduite de 68 % - soit environ 2,5 milliards d'euros - pour passer sous la barre des 0,3 % du total des prêts à la clientèle du groupe.

Moncler, en revanche, a clôturé dans le rouge de 2,3% à 57,44 euros. Goldman Sachs a relevé son prix cible sur le titre à 64,20 euros, contre 62,40 euros.

STMicroelectronics a également perdu du terrain, chutant de 2,2 pour cent après trois sessions de gains.

FinecoBank est également en queue de peloton, avec une baisse de 1,9 %. Jefferies a initié une couverture sur le titre, qui a clôturé à 16,63 euros, fixant la juste valeur à 14,80 euros.

Sur le Mid-Cap, parmi la minorité du groupe haussier, Alerion a pris 3,8%, après le rouge de 0,6% de la session précédente.

Piaggio a également bien fait, clôturant avec une hausse de 1,8 % à 3,72 euros. L'action a atteint un sommet de 3,74 euros sur 52 semaines.

Anima Holding a chuté de 2,0 % après avoir annoncé lundi que les entrées nettes d'actifs sous gestion du groupe - hors procurations d'assurance de la branche I - en janvier 2023 étaient positives à 34,0 millions d'euros. Fin janvier, le total des actifs sous gestion du groupe s'élevait ainsi à plus de 182,43 milliards d'euros, contre 201,70 milliards d'euros enregistrés au 31 janvier 2022.

Banca Monte dei Paschi a chuté de 4,7%, en attendant la publication des résultats prévue pour mardi.

Saras, en revanche, a baissé de 4,8 pour cent, la compagnie pétrolière clôturant en baisse pour la troisième session consécutive.

Sur le marché des petites capitalisations, Gequity s'est redressé en fin de séance après une grande partie de la session à la baisse, clôturant à plat à 0,0124 EUR. L'action a été négociée à un volume élevé, avec près de 1,5 million d'actions changeant de mains, par rapport à un volume quotidien moyen de 473 000 sur trois mois.

Restart, quant à lui, a chuté de 3,8 pour cent. Volume d'échange élevé sur ce titre également, avec plus de 134 000 unités par rapport à la moyenne sur trois mois de 23 800.

Risanamento - dans le rouge de 2,0 % - a publié jeudi des résultats préliminaires pour 2022, selon lesquels la société a enregistré une perte nette de 53,8 millions d'euros, contre 24,9 millions d'euros à la même période l'an dernier.

Sur une note positive, cependant, Trevi Finanziaria Industriale a augmenté de 4,0%, dans sa quatrième session haussière.

Parmi les PME, Frendy Energy a cédé 7,9% à EUR0.2320 après le gain de 3,3% de vendredi. L'action avait auparavant remonté quatre séances baissières.

En revanche, Alfonsino a augmenté de 3,4 pour cent à 1,0180 euro. L'action a presque doublé sa capitalisation boursière au cours du mois dernier, en hausse de plus de 98 %.

ErreDue a clôturé en hausse de 2,1 %. Vendredi, ErreDue a annoncé qu'elle avait signé un contrat pour la construction d'une usine d'azote hyper-pur de 750 mc/H avec une entreprise "parmi les plus importantes au niveau national et international" active dans le secteur de la métallurgie. Le contrat de vente s'élève à environ 900 000 euros.

Growens a clôturé en hausse de 5,8 pour cent. Vendredi, le conseil d'administration a approuvé la signature d'un accord contraignant pour la vente de l'unité commerciale de Growens, MailUp, et de ses participations dans Contactlab Spa, Acumbamail SL, MailUp Nordics A/S et sa filiale Globase International Aps, à TeamSystem Spa pour une contrepartie totale de 70 millions d'euros sur une base cash/libre de dettes.

FOS a fait encore mieux, avec une hausse de 8,5 pour cent à 3,97 euros, dans l'attente des résultats qui seront publiés mercredi.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0724 contre USD1.0833 à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,2011 USD contre 1,2071 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 80,36 USD le baril, contre 81,14 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 868,44 USD l'once, contre 1 867,23 USD l'once à la clôture de vendredi.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprendra l'indice Halifax des prix des logements britanniques et la production industrielle de l'Allemagne à 0800 CET. A 0845 CET, focus sur la balance commerciale de la France.

A 1430 CET, l'accent sera mis sur la balance commerciale américaine tandis qu'à 1840 CET, un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell est attendu. A 2230 CET, les yeux sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Parmi les entreprises, les résultats de Banca Monte dei Paschi, Popolare di Sondrio, Banco BPM et FinecoBank sont attendus.

