Mib en hausse ; baisse des prévisions de croissance dans la zone euro

(Alliance News) - Les principales places boursières européennes ont poursuivi leur progression lundi en milieu de journée, à l'exception de Londres qui est restée baissière, après la publication d'indices PMI de la construction dépeignant un secteur encore faible en février en Italie et dans la zone euro.

L'indice PMI de la construction dans la zone euro est passé de 46,1 en janvier à 47,6 en février, tandis qu'en Italie, il est passé de 48,2 en janvier à 48,9 en février. Dans les deux cas, il est resté sous le niveau de 50,0 qui sépare l'expansion de la contraction pour le secteur en question.

Ainsi, le FTSE Mib a progressé de 0,3 % à 27 912,23, tout comme le Mid-Cap à 45 115,49, le Small-Cap a avancé d'un poso au-dessus du pair à 30 564,66, tandis que l'Italie Growth était dans le vert de 1,0 % à 9 528,44.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était dans le rouge de 0,4 pour cent, le CAC 40 de Paris a avancé de 0,4 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort était en hausse de 0,3 pour cent.

Entre-temps, les ventes au détail de la zone euro ont renoué avec la croissance sur une base mensuelle en janvier, mais ont à nouveau baissé sur une base annuelle, a indiqué Eurostat lundi.

Les ventes au détail de la zone euro ont augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle en janvier après avoir chuté de 1,7 % en décembre. Sur une base annuelle, la baisse de 2,3 % en janvier fait suite à une baisse de 2,8 % le mois précédent.

Du côté de l'institut Sentix, en revanche, aucune bonne nouvelle n'est venue : "Dans la zone euro, la situation économique s'est à nouveau améliorée, pour la cinquième fois consécutive. Cependant, les attentes économiques montrent que nous ne sommes en aucun cas au début d'une reprise", a commenté Manfred Hübner, directeur général de l'institut Sentix, qui a publié les données lundi.

Les attentes économiques de la zone euro ont fortement chuté à moins 13 points. La situation est similaire dans les autres régions du monde, et les valeurs des attentes sont marquées par de fortes baisses dans tous les domaines.

Sur la liste principale, FinecoBank a chuté de 0,6 pour cent. Lundi, elle a annoncé une collecte nette de 870 millions d'euros pour le mois de février, dont 185 millions d'euros d'actifs sous gestion.

Ainsi, la collecte nette pour les deux premiers mois de l'année s'élève à 1,6 milliard d'euros, la composante gestion d'actifs atteignant 886 millions d'euros.

Telecom Italia reste en tête, avec 2,4 %, dopé par l'annonce dimanche que Cassa Depositi e Prestiti et Macquarie avaient également soumis leur offre pour le réseau de TIM. Selon les rumeurs de la presse italienne, l'offre de CDP et Macquarie devrait être d'un montant égal aux 20 milliards d'euros de KKR, mais devrait offrir plus de liquidités - entre 1,5 et 2 milliards d'euros - que celle du fonds américain.

Nexi s'est également bien comportée, gagnant 1,7 pour cent après avoir annoncé vendredi qu'elle avait acheté 245 000 de ses propres actions ordinaires entre le 22 février et le 2 mars à un prix moyen de 7,5613 EUR par action, pour une contrepartie totale de 1,9 million EUR.

Leonardo a gagné du terrain et a augmenté de 1,3 %. Elle a annoncé vendredi qu'elle avait reçu des commandes pour six hélicoptères bimoteurs AW139 en Australie.

La Cassa Depositi e Prestiti a annoncé lundi qu'elle avait alloué 120 millions d'euros à Prysmian Group - en hausse de 0,7 % - pour soutenir ses plans de recherche et de développement, axés sur la mise en œuvre de technologies innovantes, afin d'aider à consolider les processus de numérisation de l'entreprise et de réduire en même temps les émissions pour faciliter la transition énergétique.

Stifel a relevé ce matin le prix cible de Prysmian à 45,70 euros, contre 40,50 euros, avec une recommandation d'"achat".

Infrastrutture Wireless Italiane reste dans les quarts inférieurs et cède 1,0 %. Jeudi, elle a examiné et approuvé ses états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 293,3 millions d'euros, en hausse de 53 % par rapport aux 191,4 millions d'euros de la même période l'an dernier.

Sur la liste restreinte, Anima Holding - dans le rouge de 0,8% - a indiqué lundi que les entrées nettes d'actifs sous gestion en février 2023 étaient positives à 383 millions d'euros, avec une composante négative de gestion d'actifs de 90 millions d'euros et une composante positive de procuration d'assurance de classe I de 373 millions d'euros.

A fin février, le total des actifs sous gestion du groupe s'élève donc à plus de 180 milliards d'EUR.

Fincantieri, après le rouge de 1,6% à l'ouverture, est maintenant dans le noir de 0,1%. Vendredi, elle a annoncé avoir signé, par l'intermédiaire de sa filiale Vard, un contrat d'environ 250 millions d'euros avec un nouveau client, Edda Wind, pour la construction de quatre navires d'opération de service de commissionnement - CSOV.

Piaggio est toujours en tête, et de 2,5% ce matin, avance maintenant avec 2,8%.

Sur Small-Cap, SS Lazio - en hausse de 2,9% - a choisi NVP, qui sur Italy Growth n'est pas encore négocié, pour un accord stratégique jusqu'à la fin de 2028.

NVP sera le partenaire exclusif pour la gestion de la nouvelle société médiatique du club de football, les services de divertissement numérique "Lazio Style Radio" et "Lazio Style Channel" diffusés sur la chaîne SKY 233 en mode SVOD, ainsi que la gestion des canaux web et sociaux et la création de la nouvelle plateforme OTT.

Greenthesis, après avoir ouvert en baisse de 1,1%, progresse désormais de 1,5%. Jeudi, elle a signé un protocole d'accord avec Sharaf Investment LLC, ce dernier appartenant au groupe Sharaf, l'un des conglomérats les plus importants et les plus diversifiés opérant aux Émirats arabes unis.

L'accord porte sur l'entente entre les parties pour l'acquisition par Greenthesis d'une participation de 20 % dans la société enregistrée aux Émirats, Green Future Battery Recycle LLC.

BasicNet - dont le cours est stable à 5,64 euros par action - a indiqué que l'actionnaire concerné, Helikon Investments Ltd, a effectué plusieurs transactions sur les actions de la société.

Outre un échange d'actions réglé en espèces impliquant l'achat de 46 155 actions à 5,55 EUR chacune, Helikon a également repris - en trois transactions distinctes - 3 439 actions ordinaires de BasicNet, à un prix moyen de 5,46 EUR par action, pour une contrepartie totale de 18 776,94 EUR.

Parmi les PME, Innovatec a inversé le cours après avoir ouvert en baisse de 1,5 pour cent et est maintenant en hausse de 0,2 pour cent. Vendredi, elle a examiné ses résultats opérationnels et financiers préliminaires pour l'exercice 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires au 31 décembre de 288,7 millions d'euros, contre 237,8 millions d'euros à la même période l'an dernier, soit une hausse de 21 %.

Finlogic - plat à 11,80 EUR par action - a annoncé vendredi que les conditions liées à l'offre publique d'achat que Credem Private Equity SGR lancera pour acquérir la totalité du capital de Finlogic ont été remplies.

De même, les autres conditions préalables liées au lancement de l'OPA ont été remplies et, par conséquent, il sera possible de procéder à la transaction qui prévoit l'achat - par Credem - d'actions Finlogic à 12,00 EUR chacune.

Finanza.tech, au pair à 0,82 EUR par action, a annoncé lundi qu'elle avait conclu des accords avec deux grandes entreprises leaders en Italie pour l'achat par celles-ci de crédits d'impôt dérivant du Superbonus 110% pour un montant total de 425 M EUR pour les années 2023-2026.

Racing Force augmente de 3,5 pour cent. Vendredi, elle a annoncé le lancement, en partenariat avec le Bahrain International Circuit, d'un projet d'expansion du siège de sa filiale Racing Force International à Sakhir, au Bahreïn, afin de répondre à la demande croissante de casques Bell Racing sur le marché mondial du sport automobile.

TMP Group - en hausse de 0,6 pour cent - a annoncé vendredi que Banca Profilo - en hausse de 0,7 pour cent sur le Small-Cap - avait exercé son option de surallocation pour 21 200 nouvelles actions de la société, mettant ainsi fin à la période de stabilisation.

Le prix d'achat des actions soumises à l'option greenshoe est de 10 euros par action, ce qui correspond au prix fixé dans l'offre, pour une valeur totale de 388 000 euros.

À New York, le Dow a clôturé dans le vert vendredi, en hausse de 1,2 pour cent à 22 390,97, le Nasdaq a gagné 2,0 pour cent à 11 689,01 et le S&P 500 a terminé dans le vert de 1,6 pour cent à 4 045,64.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0631 USD contre 1,0599 USD à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,2008 USD contre 1,1974 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent vaut 84,61 USD le baril contre 85,14 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 851,24 USD l'once contre 1 850,90 USD l'once à la clôture vendredi.

Au calendrier de lundi, les données sur les biens durables hors matériel de défense et de transport seront publiées à 1600 CET aux Etats-Unis.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

