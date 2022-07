Moody's abaisse la note de crédit de Telecom Italia d'un cran, à "B1".

Les actions de Telecom Italia ont chuté de plus de 6 % jeudi, atteignant leur plus bas niveau historique alors que l'effondrement du gouvernement italien risque d'entraver les plans de création d'un réseau unique.

La plus grande entreprise de télécommunications d'Italie pourrait supprimer plus de 9 000 emplois d'ici 2030 et est prête à se débarrasser de ses activités de réseau fixe pour remodeler l'ancien monopole des télécommunications, criblé de dettes.

Moody's a maintenu une perspective "négative" pour la société et ses entités. (https://bit.ly/3BoSFnd)

"L'environnement macroéconomique s'est détérioré depuis que nous avons abaissé la note [de Telecom Italia] à Ba3 en mars, réduisant la visibilité sur les performances opérationnelles de Telecom Italia et sa trajectoire de désendettement prévue", a déclaré Moody's.