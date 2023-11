* MOODY'S - PLACE LES NOTATIONS B1 DE TELECOM ITALIA EN REVUE POUR UNE MISE À NIVEAU

* MOODY'S - ACTION FOLLOWS ANNOUNCEMENT TELECOM ITALIA'S BOARD APPROVED BY MAJORITY VOTE THE BINDING OFFER BY KKR'S FOR THE COMPANY'S FIXED NETWORK ASSETS

* MOODY'S - SI L'OPÉRATION KKR- TELECOM ITALIA EST RÉALISÉE COMME PRÉVU, NOUS POURRONS RELEVER LE TIM D'UNE À DEUX NOTCHES