S&P Global abaisse la note de TIM à 'BB-' en raison de la baisse des revenus et des bénéfices de base.

L'agence de notation a déclaré que la perspective était négative et qu'elle pourrait abaisser la note à "B+" si l'endettement restait élevé à plus de 5 fois sur une période prolongée en raison d'un flux de trésorerie d'exploitation libre plus négatif que prévu après les locations. La décision de S&P Global intervient après que Fitch et Moody's aient abaissé la note de Tim ce mois-ci.

L'ancien monopole téléphonique - cible d'une offre de rachat de 10,8 milliards d'euros (11,93 milliards de dollars) du fonds américain KKR - a plongé dans une perte nette de 8,7 milliards d'euros en 2021.