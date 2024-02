(Alliance News) - L'opérateur mondial du groupe TIM, Sparkle, a annoncé mardi l'expansion de son réseau en Irak avec l'ouverture d'un nouveau point de présence à Erbil en partenariat avec Novel Point, un fournisseur international irakien de solutions de connectivité et de TIC.

Le point de présence d'Erbil utilisera le centre de données ultramoderne de Novel Point et la dorsale IP mondiale de niveau 1 de Sparkle Seabone (AS6762) pour fournir des services de connectivité Internet de classe mondiale au marché irakien et aux pays voisins, indique la société.

"En se connectant au PoP de Sparkle à Erbil", souligne Sparkle, "les opérateurs de réseaux, les FAI, les OTT, les fournisseurs de contenu et d'applications peuvent bénéficier de services de transit IP fiables et à faible latence dans des multiples évolutifs de 10GB à 100GB. En outre, les clients bénéficient d'une gamme complète de solutions IP, notamment des services de protection DDoS, qui leur permettent de protéger leur réseau contre les attaques, et Virtual NAP, qui offre un accès virtuel aux principaux points d'échange Internet (IXP) sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une infrastructure propriétaire".

"Avec l'ouverture du PoP à Erbil, Sparkle étend encore son réseau mondial et agit comme un accélérateur pour le développement de services numériques à valeur ajoutée dans la région", a déclaré Enrico Bagnasco, PDG de Sparkle.

"Cet engagement stratégique, qui s'appuie sur la solide dorsale IP de Sparkle Seabone, représente une opportunité clé pour l'Irak de tirer parti de son avantage géographique et de s'aligner sur le programme du gouvernement visant à renforcer son économie numérique", a déclaré Govan Shukri, PDG de Novel Point.

L'action de Telecom Italia a clôturé mardi dans le rouge de 0,2 pour cent à 0,27 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.