TIM : a reçu une offre d'achat pour son réseau fixe

TIM annonce qu'elle a reçu une offre non contraignante de la part d'un consortium formé par CdP Equity (CDPE) et Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe), agissant pour le compte de MAM Funds, pour l'achat de 100% du réseau fixe de Telecom Italia, y compris les actifs et les activités de FiberCop, ainsi que la participation dans Sparkle.



L'offre, qui expire le 31 mars 2023, sera soumise à l'examen préliminaire du Comité des parties liées, conformément à la réglementation applicable à CdP Equity, en tant que partie liée de TIM, et sera ensuite portée à l'attention du Conseil d'administration, si possible lors de la réunion déjà prévue le 15 mars 2023 ou à une autre date à définir.



