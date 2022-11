TIM : accord avec Ericsson autour de la 5G

Ericsson annonce avoir été choisi par TIM pour lui fournir un coeur 5G bimode qui permettra à TIM de moderniser son ' noyau de paquet évolué' (EPC) actuel et d'introduire le nouveau 5G autonome dans une solution cloud native unique.



La transition vers la 5G autonome permettra à TIM de proposer des taux de transfert de données plus élevés et une latence ultra-faible.



'Avec la 5G autonome, il sera possible d'activer une série de services innovants qui nécessitent des performances élevées, une faible latence et une sécurité maximale, ainsi que la fonctionnalité de découpage du réseau qui permettra aux opérateurs mobiles de monétiser la qualité du réseau', estime Andrea Missori, président d'Ericsson Italie.





