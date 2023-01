TIM, de Puyfontaine démissionne du conseil d'administration avec effet immédiat

(Alliance News) - Telecom Italia Spa a annoncé lundi que le PDG de Vivendi SA, Arnaud De Puyfontaine, a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration de TIM, avec effet immédiat.

Arnaud De Puyfontaine, lit-on dans une note de la société, explique "comment, dans cette phase de dialogue constructif entre les principaux actionnaires de TIM et les institutions sous la direction du nouveau gouvernement, il est essentiel que toutes les parties soient libres de travailler de manière constructive et transparente dans l'intérêt de la société et de tous ses actionnaires".

"Dans ce sens", ajoute TIM dans la note, "il considère qu'il est opportun de se consacrer, en tant que directeur général de Vivendi SA, à rétablir pour TIM un chemin de croissance et à veiller à ce que la valeur réelle du groupe et du réseau, dans son unicité, soit correctement reconnue.

Enfin, le directeur a confirmé que "TIM et l'Italie restent au cœur des plans d'investissement de Vivendi".

Arnaud de Puyfontaine ne serait pas propriétaire d'actions ordinaires de TIM.

Telecom Italia s'est négocié dans le vert lundi, en hausse de 2,6 pour cent à 0,26 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

