TIM, des revenus et un Ebitda en hausse en 2022 et au 4ème trimestre

(Alliance News) - Telecom Italia Spa a annoncé mardi qu'elle a clôturé l'année 2022 et le quatrième trimestre avec une croissance des revenus et de l'Ebitda d'une année sur l'autre.

Les revenus de l'entreprise de télécommunications ont augmenté de 3,1 % pour l'ensemble de l'année, passant de 15,32 milliards d'euros l'année précédente à 15,79 milliards d'euros. Rien qu'au quatrième trimestre, les revenus ont atteint 4,26 milliards d'euros, contre 3,98 milliards d'euros à la même période l'année dernière.

L'Ebitda s'est amélioré de 5,3 %, passant de 5,08 milliards d'euros à 5,35 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, et a atteint 1,40 milliard d'euros sur le trimestre, contre 731 millions d'euros un an plus tôt.

L'Ebitda pour 2022 suppose des dépenses nettes non récurrentes totalisant 682 millions d'euros, contre 1,14 milliard d'euros pour l'exercice 2021, dont 1 million d'euros d'effet de change. L'Ebitda organique net d'élément non récurrent s'est élevé à 6,03 milliards d'euros, avec une marge de revenus de 38,2 %, contre 6,46 milliards d'euros en 2021, avec une marge de revenus de 40,8 %.

Les dépenses d'investissement en 2022 s'élèvent à 4,08 milliards d'euros, contre 4,63 milliards d'euros un an plus tôt, tandis que le flux de trésorerie des opérations du groupe est négatif de 600 millions d'euros, donc en absorption de trésorerie, par rapport aux 1,4 milliard d'euros positifs générés en 2021. En excluant l'impact des paiements pour l'acquisition de droits d'utilisation de fréquences pour les services de télécommunications en Italie et au Brésil, la génération de trésorerie d'exploitation est positive de 1,6 milliard d'euros, contre 1,9 milliard d'euros en 2021.

Le flux de trésorerie disponible du Groupe en 2022 s'élève à 600 millions d'euros, soit un montant inchangé par rapport à l'année précédente. Le flux de trésorerie libre du groupe après le bail en 2022, comme en 2021, est essentiellement nul.

La dette nette ajustée s'élève à 25,36 milliards d'euros au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 3,18 milliards d'euros par rapport à 22,19 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Cette augmentation est attribuable, d'une part, à l'effet positif du flux de trésorerie provenant de la gestion opérationnelle-financière et, d'autre part, à la couverture d'un total de 1,18 milliard d'euros pour la vente de 41 % et la déconsolidation ultérieure de la société holding Daphne 3, qui détient une participation de 30,2 % dans Infrastrutture Wireless Italiane Spa.

L'action de TIM a clôturé mardi en hausse de 0,5 % à 0,30 euro par action.

